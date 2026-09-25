Esther Pinilla J. Talavera de la Reina, 25 SEP 2026 - 14:23h.

Su Majestad se ha desplazado este viernes, 25 de septiembre, hasta Talavera de la Reina para la apertura nacional del curso de Formación Profesional 2026-2027

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Talavera de la Reina se ha vestido este viernes de gala para recibir a la reina Letizia. La ciudad se ha volcado con la visita de la monarca, que ha regresado a las aulas apenas unos días después de inaugurar el curso escolar en Oviedo para presidir, esta vez, la apertura nacional del curso de Formación Profesional 2026-2027.

El escenario elegido ha sido el IES Ribera del Tajo, un centro de referencia en innovación educativa y tecnológica que durante unas horas ha convertido sus pasillos en el particular patio de colegio de la reina.

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Desde primera hora, los alrededores del instituto han concentrado a numerosos ciudadanos que querían verla de cerca. Banderas de España, aplausos, vítores y gritos de "Letizia, Letizia" y "guapa, guapa" han acompañado la llegada de la soberana, que no se ha limitado a cumplir con el tradicional saludo institucional.

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Las anécdotas y los detalles de su visita

A su llegada, Doña Letizia se ha acercado a quienes aguardaban tras las vallas y ha dedicado tiempo a saludar, conversar y hacerse fotografías con los talaveranos.

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Entre quienes esperaban su llegada había también niños, a los que la reina ha prestado especial atención. Incluso las mascotas que acompañaban a algunos ciudadanos han terminado captando su mirada durante el recorrido exterior.

"Me ha preguntado cómo se llama mi perro, le ha gustado", nos comenta uno de los jóvenes allí presentes. Otro asegura también a la web de Informativos Telecinco, presente en el acto, que la reina "me ha preguntado qué estudiaba y ha dicho que se alegra de habernos visto". Una escena que ha contribuido a dar a la visita ese tono cercano que caracteriza a Su Majestad antes de que comenzara la parte oficial de la jornada.

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La calurosa acogida no ha terminado en la puerta. Al entrar en el instituto, Doña Letizia se ha encontrado con otro recibimiento multitudinario. Cientos de estudiantes aguardaban su llegada y la han recibido entre aplausos y gritos. Y es vez de mantenerse al margen de esa marea de jóvenes, la reina se ha mezclado con ellos, saludándolos, haciéndose fotografías y recorriendo el espacio prácticamente como una alumna más.

Uno de los momentos más espontáneos se ha producido entre los estudiantes. Tal y como ha presenciado este medio, uno de ellos se ha dirigido a ella con un "Majestad, choca", invitándola a saludarle con un puño. La reina se ha acercado hasta él y, en lugar de limitarse al gesto de la mano, le ha dado un abrazo. La reacción de los jóvenes ha sido inmediata: gritos y aplausos han llenado el patio del instituto, siendo una de las escenas más comentadas de la mañana marcada por la habitual cercanía de la monarca con los alumnos.

La imagen encaja además con el sentido de una visita que ha puesto el foco en la Formación Profesional y en el papel que desempeña en la preparación de los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. La propia Casa Real subraya que el alumnado de FP continúa creciendo este curso y sitúa la cifra nacional en 1.248.046 estudiantes, un 3,1% más que el curso anterior.

Tal y como indican, el IES Ribera del Tajo no ha sido elegido al azar. El centro talaverano es uno de los referentes de Castilla-La Mancha en Formación Profesional y forma parte, desde el curso 2023-2024, de la Red Estatal de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial y Big Data. Esa condición le ha permitido transformar espacios, incorporar equipamiento especializado y desarrollar proyectos vinculados a la innovación tecnológica junto a empresas y otros centros.

Actualmente cuenta con 1.946 alumnos matriculados, aunque está previsto que la cifra aumente hasta situarse entre los 2.100 y los 2.200 estudiantes una vez concluya el periodo de matriculación. Su oferta educativa abarca desde ESO y Bachillerato hasta Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior, además de cursos de especialización y ciclos en modalidad virtual.

Por eso, la visita de la reina ha servido también para mostrar sobre el terreno algunos de los ámbitos en los que el centro ha convertido la formación práctica y la tecnología en sus principales señas de identidad.

Antes de comenzar el recorrido por las instalaciones, Doña Letizia ha mantenido un encuentro con representantes de la comunidad educativa y de distintas empresas vinculadas al centro. El objetivo ha sido conocer de primera mano su apuesta por una Formación Profesional conectada con la innovación y con las necesidades reales del tejido productivo.

Después ha comenzado un recorrido por algunos de los proyectos más destacados. En la Sala Multiusos, la esposa del rey Felipe ha conocido iniciativas relacionadas con la robótica y la innovación tecnológica, entre ellas el proyecto 'MERIA', además del programa 'CENTINELA', destinado a la domotización del instituto, y 'Atención PrimarIA', una iniciativa centrada en la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito sanitario.

La tecnología ha continuado siendo protagonista en la siguiente parada, la cabina insonorizada 'Virtualia' y el Centro de Proceso de Datos, donde se encuentra parte de la infraestructura tecnológica que sostiene los proyectos de Inteligencia Artificial y Big Data desarrollados por el centro.

La visita de Doña Letizia también ha permitido mostrarle la vertiente más práctica de otras familias profesionales. En el Laboratorio de Citodiagnóstico y Anatomía Patológica, la reina ha podido conocer cómo se forman los estudiantes de la rama sanitaria mientras realizan prácticas relacionadas con el corte y la observación de tejidos y muestras orgánicas. "Hemos querido transmitir a los alumnos normalidad ante esta visita", espeta el profesor.

El recorrido ha terminado en el Aula Empresa de la rama de Administración, donde se ha presentado 'SIMULA', un proyecto de Gestión Administrativa que recrea el funcionamiento de una empresa real del sector cerámico. Un guiño ligado a Talavera y a uno de los sectores tradicionalmente vinculados a la identidad económica y cultural de la ciudad.

Al concluir la visita, Letizia ha vuelto a acercarse a los ciudadanos que aguardaban su salida del centro, y la reina, de nuevo, se ha hecho fotos.

Incluso, tal y como ha podido saber este medio, ha recibido un pequeño ramo de flores, una carta y una pulsera, entre otros regalos que los talaveranos le han hecho para demostrar que, en esta ocasión, Talavera quería ser más de la Reina que nunca.