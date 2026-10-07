Uno de los momentos más comentados de la visita oficial a Finlandia de los reyes de España han sido caras de la reina Letizia al escuchar a Felipe VI hablar finés en su discurso

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HelsinkiLos reyes Felipe y Letizia continúan con su histórico primer viaje de Estado a Finlandia, y tras su encuentro con la colectividad española residente en el país horas después de su llegada a Helsinki este martes han sido recibidos con honores por el presidente finlandés, Alexander Stubb, y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial.

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Un acto solemne en el que, tras los saludos protocolarios y la interpretación de ambos himnos nacionales, ambos Jefes de Estado han pasado revista a las tropas antes de saludar a las delegaciones de ambos países. Se trata de una de las actividades centrales de la visita de sus Majestades al país nórdico para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países.

El detalle más comentado de la reina Letizia durante el discurso del rey

Dejando atrás todos los actos institucionales, uno de los gestos que más ha llamado la atención y más ha sorprendido ha sido el de la reina Letizia. Durante la cena de gala en el Palacio Presidencial del país nórdico junto a Alexander Stubb y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, el rey Felipe VI se atrevió a pronunciar parte de su discurso en finlandés.

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Justo en ese momento y a pesar del esfuerzo de Felipe VI en pronunciar correctamente su discurso en finés, todas las miradas se centraron en la reina Letizia. Gesticulando y mostrándose completamente asombrada, la reina Letizia escuchó las palabras de su marido en las que defendía la frontera de la Unión Europea a una semana de su visita a Ceuta.

"Españoles y finlandeses somos frontera exterior de la UE", ha resaltado el monarca, explicando que habla de "frontera" y no en plural de "fronteras" porque, ha dicho, "nuestra frontera es una y la misma para todos los ciudadanos de la Unión, y las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan, lo son para todos los Estados miembros".

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El discurso del rey

En este sentido, ha insistido nuevamente en que la protección de la "frontera común compete a toda la Unión, en un ejercicio solidario y eficaz, que interesa y beneficia al conjunto". Y ha advertido de que del hecho que los europeos sepan hacerlo y tomen conciencia "de ese esfuerzo compartido, depende mucho más que la seguridad de un país: depende también el futuro mismo de la construcción europea".

En este punto, aunque sin mencionar en ningún momento a Rusia y a la amenaza que plantea particularmente en el flanco oriental de Europa, el Rey ha sostenido que los dos países deben actuar "con convicción y con una visión de 360 grados" en materia de seguridad y defensa. Así, ha recordado que las Fuerzas Armadas españoles están presentes en Letonia, Eslovaquia y Rumanía y hasta hace unos días también estuvieron en Estonia y están "contribuyendo a la defensa aérea del Báltico y del mar Negro, participando en la protección del flanco norte en Islandia y en ejercicios aliados en el Ártico".

El monarca se ha felicitado también de la adhesión de Finlandia en 2023 a la OTAN, "nuestro marco de referencia irremplazable, en el que vemos un refuerzo a la relación transatlántica y también de la autonomía estratégica de Europa" en un momento, ha incidido, "en que ambos objetivos, además de ser perfectamente compatibles, son más necesarios que nunca".

Como viene siendo recurrente en sus discursos, Felipe VI ha defendido nuevamente la importancia de la UE, a la que España pertenece desde hace 40 años y Finlandia desde hace tres décadas, ha recordado. "Necesitamos una Europa fuerte y decidida; resiliente y con capacidad de acción; consciente de su papel en el mundo, de sus alianzas y de la importancia de no quedarse atrás respecto de otras regiones", ha esgrimido.

Una UE, ha añadido, que "asuma liderazgos, que crezca en productividad, en conectividad, en innovación, y no quede al albur de decisiones ajenas, en particular en el ámbito tecnológico".

La agenda de los reyes de España en Finlandia

Los reyes han arrancado la agenda institucional de su visita de Estado a Finlandia con el recibimiento con honores que les han brindado Stubb y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial, donde Felipe VI ha mantenido también un encuentro bilateral con el mandatario finlandés.

Por su parte, y como ocurre en otros viajes de Estado, Letizia ha mantenido agenda paralela, visitando junto a la primera dama la Escuela Pública de Käpylä, que cuenta con un programa bilingüe finlandés-español. Actualmente, en Finlandia hay unos 40.000 estudiantes de español, que ocupa el tercer lugar entre las lenguas extranjeras más estudiadas. La visita ha incluido un encuentro con alumnos y profesores en el patio del centro, según ha informado Zarzuela.

La siguiente parada en la agenda de los reyes ha sido el Ayuntamiento de Helsinki, donde han sido recibidos por el alcalde, Daniel Sazonov, y donde, tras firmar en el Libro de Oro de la ciudad, el Rey ha recibido la Medalla de Honor de Helsinki, distinción que se entrega a los jefes de Estado que visitan oficialmente el país. Felipe VI también se ha reunido con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo.

A continuación, el rey se ha trasladado al Parlamento, donde le ha recibido su presidente, Jussi Halla-aho, y tras firmar en el Libro de Honor, ha mantenido un encuentro con representantes de los distintos grupos parlamentarios, además de asistir a una sesión plenaria.