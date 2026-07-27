"No nos escondamos, hay que parar el fascismo porque volveremos a lo de antes", afirmaba el cantante

Un grupo de espectadores abucheó al artista, que no dudó en responder

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Miguel Ríos protagonizaba este sábado una de las actuaciones más emotivas de Starlite Occident. El veterano cantante regresaba a los escenarios de Marbella apenas unas semanas después del accidente que le obligó a cancelar varios conciertos de su gira, una reaparición muy esperada que ha estado marcada por el agradecimiento a sus seguidores y por un mensaje cargado de humor y emoción.

Nada más subir al escenario, el artista quiso dirigirse al público para explicar cómo afrontaba este esperado regreso tras el percance que sufrió recientemente y que le mantuvo alejado de los focos. "Bienvenidos al Starlite de Marbella. Bienvenidos al local probablemente más chulo del Mediterráneo. Este es mi segundo concierto post-hostia. Me di tremenda golpiza, como dirían algunos maños, y tuve que suspender algunos conciertos", confesó entre aplausos, arrancando las sonrisas de los asistentes con la naturalidad que le caracteriza.

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La polémica por ponerse un pañuelo palestino

Su vuelta a los escenarios también estuvo protagonizada por sus mensajes políticos y en contra de la guerra, algo que no gustó a un grupo de espectadores a los que el artista no dudó en responder.

"La crónica de los horrores que asolan al planeta Tierra hay que pararla. Todos y todas sabemos quiénes son los malos en esta tragedia y dónde están los buenos, los que padecen esta locura que estamos viviendo. No nos escondamos, hay que parar el fascismo porque volveremos a lo de antes", afirmaba el cantante.

Ante el abucheo de un grupo de espectadores por sus palabras, decidió responder: "Yo soy un ser político. ¿Cómo no voy a hacer política? Porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde de estar y hablar en la vida. Yo he venido aquí a este escenario y tú sabías quién era yo; y si no lo sabías, ¿por qué has venido, tío? Yo no pienso callarme", continuaba.

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"Respeta mis ideas como yo respeto las tuyas. Yo estoy hablando de humanismo, no estoy hablando de colores", zanjaba visiblemente molesto.