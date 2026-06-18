Celia Molina 18 JUN 2026 - 13:58h.

Miguel Ríos ha cancelado sus conciertos de Ourense y Aruca tras sufrir un accidente doméstico, según un comunicado oficial

Miguel Ríos designa a sus herederos: "En esta vorágine regetoniana, sale un grupo que hace rock

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Miguel Ríos, cantautor e icono del rock español de 81 años, ha sufrido en su casa un "leve accidente doméstico" que le ha llevado a cancelar los dos conciertos que tenía programados en su agenda. Aunque el incidente - que no ha sido descrito - no revistió gravedad, el diagnóstico que le dieron posteriormente al cantante en el hospital sí le obliga a mantener reposo durante unos días, tal y como informa el comunicado que su equipo ha publicado en las redes sociales del artista:

"Queridos amigos, lamentamos comunicaros que nuestro queridísimo Miguel Ríos sufrió ayer un leve accidente doméstico, que le provocó un leve traumatismo craneal, según el informe médico. Por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días de reposo, lo que le impedirá actuar en los próximos conciertos, programados con tanta ilusión y cariño en Ourense y Arucas", versa el texto publicado en su cuenta de Instagram.

"Miguel está bien, dentro de lo que cabe"

Para aliviar la preocupación de sus fans, sus representantes han aclarado que "Miguel está bien dentro de lo que cabe" y que "le da mucha rabia tener que cancelar". "Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica", repiten en la entrada adjunta al comunicado.

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Igualmente, el equipo ha lamentado el trastorno que estas cancelaciones van a ocasionar a sus fans: "Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda provocar y os agradecemos de corazón toda vuestra comprensión, cariño y apoyo que siempre le dais. En los próximos días os informaremos, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas. Miguel Ríos quiere trasladar personalmente su agradecimiento a todos y espera reencontrarse muy pronto con su público", termina el comunicado oficial.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ourense, la primera localidad afectada, ha informado ya de que, finalmente, "Miguel Ríos no actuará en las fiestas de la localidad", como estaba previsto, anunciando que, en las próximas horas, revelarán qué artista que cantará este viernes en las fiestas de la ciudad en su lugar.

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El autor de 'Santa Lucía' se encuentra inmerso en su gira 'El Último Vals', que recorre, desde octubre del año pasado, los teatros más emblemáticos de España. El pasado mes de enero, Ríos también tuvo que posponer uno de sus conciertos, programa en Zaragoza, por una contractura cervical que le había afectado a la movilidad.