Las memorias de Charles Spencer sobre la vida privada de su hermana, la princesa Diana de Gales, siguen dando que hablar casi un mes después de su publicación

Las polémicas del nuevo libro de Lady Di, escrito por su hermano, que salen a la luz: ideas suicidas, TDAH y su divorcio con Carlos III

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Tres semanas después de la publicación de 'El canto del cisne. Diana, mi hermana', las memorias de Charles Spencer siguen dando que hablar por las revelaciones que contienen sobre la vida privada de Lady Di.

El hermano pequeño de la princesa Diana de Gales ha recuperado algunos de los episodios más desconocidos de su infancia, de su juventud y de su matrimonio con el rey Carlos III, pero también ha revelado algunas de las situaciones familiares más complicadas que mantuvo con su padre, John Spencer, y con su madrastra, Raine Spencer.

En una entrevista concedida en exclusiva a la revista 'People', el noveno conde Spencer ha narrado tres ocasiones concretas en las que, según su testimonio, Diana recurrió a la violencia física.

La bofetada a su padre tras anunciar su boda con Raine Spencer

El primero de los episodios que Charles Spencer rememora tuvo como protagonista a su padre, y se produjo cuando los hijos conocieron que iba a casarse con Raine McCorquodale, quien se convertiría en su segunda esposa.

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Para los hermanos, aquella noticia supuso un duro revés, ya que todavía estaban asimilando la separación de sus padres.

John Spencer se había divorciado de Frances Shand Kydd, la madre de Diana y Charles, en 1969. Siete años después, en 1976, contrajo matrimonio con Raine, una decisión que, según el conde, no recibieron con entusiasmo. De hecho, la propia princesa habría abofeteado a su progenitor debido a la "conmoción".

"Todos tenemos experiencia con las familias reconstituidas, supongo, pero puede ser muy complicado y nosotros sentíamos que habíamos dejado muy clara nuestra postura. Por supuesto, mi padre tenía que seguir a su corazón", explica el tío del príncipe Guillermo.

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El conde reconoce que, durante la infancia, "no entiendes esas cosas". "Simplemente pensábamos que nos estaba fallando; más adelante, cuando creces, puedes verlo desde todas las perspectivas", añade.

El enfrentamiento con Raine Spencer

La segunda ocasión es la que más repercusión ha generado, tanto por la gravedad como por el contexto familiar en el que se produjo.

Según Spencer, Diana "empujó a nuestra madastra por las escaleras" de Althorp en 1989, durante los preparativos de la primera boda de Charles con Victoria Lockwood.

La tensión se había acumulado alrededor de Frances Shand Kydd, la madre de Diana y Charles. Raine permitió que Frances acudiera a la residencia familiar, pero, según recuerda el conde, después la llevó a una habitación separada del resto de los invitados, impidiendo que se relacionara con ellos. Una decisión que Diana consideró "ofensiva" hacia su madre.

"Diana creyó que aquello era de una descortesía increíble", ha asegurado el excuñado de Carlos III, quien también sostiene Raine también había hecho comentarios hirientes sobre Diana y su matrimonio con el entonces príncipe Carlos.

Según su versión, llegó a decir que no podía creer que el entonces príncipe de Gales "se hubiera casado con alguien tan estúpida". "Así que creo que eso fue probablemente lo que encendió la mecha", rememora el conde.

"No estoy diciendo que la violencia física sea algo bueno en absoluto, pero fue la acumulación de una enorme cantidad de sentimientos muy fuertes y un punto crítico en el que creo que ella pensó que estaba defendiendo a mi madre. Así que no fue sin motivo", aclara.

El día que empujó a su hermano de la bicicleta

El tercer recuerdo es muy distinto, y Charles Spencer lo relata con un tono menos grave. Según explica, hubo una ocasión en la que Diana lo empujó de la bicicleta sin que él encontrara una explicación para lo sucedido.

"Fue realmente extraño, porque ocurrió de repente, sin venir a cuento", recuerda el conde en la entrevista.

A diferencia de lo sucedido con su padre y su madrastra, Spencer no atribuye necesariamente aquel incidente a una disputa familiar. "Podría ser simplemente una cosa de hermanos", señala.