La respuesta de la Casa Real Británica recuerda al comentario que le hizo la Reina Isabel a Meghan Markle cuando recordó que en palacio se especulaba sobre el color de piel de su hijo

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El primer extracto que se ha publicado del libro del hermano de Diana de Gales, Charles Spencer, ha generado un gran revuelo en la familia real británica. El libro recoge algunas de las memorias y comentarios de la Familia Real Británica tras la muerte de la princesa Diana.

La Casa Real Británica ha respondido a las acusaciones de Charles Spencer sobre el comentario del rey británico durante el entierro de Lady Di cuando el monarca le dijo a su cuñado: "Tranquilo, pronto la olvidaremos". Este comentario recogido en el libro 'El Canto del Cisne' ha provocado la reacción de Carlos III que, pese a que no acostumbra a responder a alegaciones que se hacen en libros, en este caso ha hecho una excepción para responder a la publicación en un tono diplomático pero con severidad: “El dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y alterar los recuerdos de maneras que otros no los reconocen”.

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El tono utilizado en la respuesta de la familia real a las memorias y comentarios recogidos en el libro de Spencer, han hecho recordar a algunas personas a los comentarios de la Reina Isabel hacia Meghan cuando mencionó que en palacio se especulaba sobre el color de la piel de su hijo: “Los recuerdos pueden variar” dijo la difunta reina de Inglaterra a Megan.

Estas acusaciones llegan casi 30 años después de la muerte de Lady Di en el libro que Charles Spencer publicará la próxima semana. El hermano de la difunta Princesa de Gales ha denunciado que, el comentario de Carlos III se puede interpretar como una expresión de desprecio e incomodidad por el enorme cariño del pueblo hacia Diana.

Por otra parte, en el extracto publicado del libro de Spencer, este también ha mencionado que, durante el funeral de Diana de Gales, se negó a que sus sobrinos de 15 y 12 años caminaran tras el féretro de su madre pues parecía una barbaridad que ella nunca habría autorizado.

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Este nuevo drama en la familia real a tan solo una semana de la publicación del libro de Charles Spencer, y un año antes de que se cumpla el 30 aniversario de la muerte de Lady Di podría reabrir algunas de las heridas sobre la muerte de Diana en la Casa Real Británica.