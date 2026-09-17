Claudia Barraso 17 SEP 2026 - 18:45h.

El rey Carlos III ha querido pronunciarse sobre las acusaciones del hermano de Lady Di sobre el funeral de su exmujer

El hermano de Lady Di desvela el comentario que le hizo Carlos III durante el funeral: “Tranquilo, pronto la olvidaremos”

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El hermano de Diana de Gales, Charles Spencer, ha publicado un libro en el que habla de gran parte de la vida de la que fue la esposa de Carlos III. En el primer extracto, confiesa que, en el funeral de su hermana, el ya rey trató de calmarle diciéndole que “pronto lo olvidaremos”.

Unas acusaciones que no han tardado en ser respondidas por el rey Carlos III alegando que “el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y alterar los recuerdos de maneras que otros no los reconocen”, pese a no ser algo habitual que el monarca conteste a acusaciones, especialmente si se trata de algo escrito en un libro.

Unas acusaciones que llegan casi 30 años después de la muerte de Lady Di en el libro que Charles Spencer publicará la próxima semana. El hermano de la difunta Princesa de Gales ha denunciado que, el comentario de Carlos III se puede interpretar como una expresión de desprecio e incomodidad por el enorme cariño del pueblo hacia Diana.

Otros detalles sobre el funeral

Otro de los aspectos que no ha querido que pase desapercibido, es el detalle que tuvieron con sus sobrinos en el funeral de la princesa, ya que el rey se negó a que sus hijos de 15 y 12 caminaran tras el féretro de su madre pues parecía una barbaridad que ella nunca habría autorizado.

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La Familia Real Británica ha vuelto a ser sorprendida en otro escándalo apenas una semana antes de que el libro completo salga a la luz, justo después de que se cumpliesen 30 años del terrible accidente de tráfico que acabó con la vida de Lady Di. Pero reabrir las heridas de un caso que siempre ha estado persiguiendo a la monarquía inglesa por la manera en la que se produjo el accidente, justo detrás de todos los rumores sobre la mala relación con su marido.