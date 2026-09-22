Este martes, 22 de septiembre, se publican las memorias de Diana de Gales, en las que Charles Spencer promete ofrecer el relato "más íntimo" de la princesa

Roban el nuevo libro de Lady Di, escrito por su hermano, días antes de su publicación: la policía investiga el caso

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Casi tres décadas después de la muerte de Diana de Gales, se vuelve a abrir una de las heridas más delicadas de la monarquía británica. Esta vez no lo hace un biógrafo, un documental o uno de sus hijos, sino alguien que estuvo a su lado desde la infancia: su hermano Charles Spencer, noveno conde Spencer.

Su nuevo libro, 'Swan Song: Diana, My Sister', que llega a las librerías de Reino Unido este martes, 22 de septiembre, y a España un día después, el 23 de septiembre, promete no dejar indiferente a nadie. Ni siquiera al Palacio de Buckingham, que incluso días antes de la publicación ya se había pronunciado al respecto. Un gesto que ha pillado por sorpresa.

Y es que la obra se presenta como las memorias más personales sobre Lady Di y recorre su infancia, el matrimonio de Diana con el entonces príncipe Carlos, su complicada relación con la familia real, el acoso de la prensa, los últimos días de su vida y su trágica muerte en París el 31 de agosto de 1997. Ahora, estas memorias ven la luz.

Lady Di habría querido cancelar su boda

En uno de los capítulos, Spencer retrocede hasta los meses anteriores a la boda de Diana y Carlos.

Según el conde, su hermana llegó a plantearse romper el compromiso después de descubrir un brazalete que Carlos había comprado para la actual reina Camilla. "Diana no podía seguir adelante con el matrimonio con un hombre que claramente no la amaba", narra.

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Spencer sostiene que Diana estaba "devastada" y que intentó dar marcha atrás, pero que su padre, John Spencer, consideró que no podía retirarse de un compromiso de semejantes dimensiones. "No podía aceptar que ella rompiera su compromiso y avergonzara tanto a la familia real", manifiesta.

Diana le habría confesado que Carlos "estaba enamorado de su sirviente"

Otro de los capítulos que más expectación ha generado es una conversación privada entre los hermanos durante el proceso de separación del matrimonio.

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Spencer cuenta que Diana le pidió que se reuniera con ella para comer en San Lorenzo, uno de sus restaurantes favoritos de Londres. Allí le comunicó que había tomado la decisión de divorciarse.

En aquella conversación, y siempre según el relato de su hermano, Diana le explicó que creía que su marido estaba enamorado de un miembro de su personal. "Me voy a divorciar. Mi marido está enamorado de su sirviente". Según Charles Spencer, esa confesión lo dejó atónito y respondió: "Bueno, supongo que, en ese caso, no tienes otra opción". En el libro, no revela quién era ese 'valet', tal y como se dice en inglés.

La teoría de que tenía TDAH y sus ideas suicidas

Uno de los aspectos más personales del libro es sobre la personalidad de Diana de Gales.

El conde afirma que Diana, al igual que él, presentaba lo que considera síntomas compatibles con TDAH y habla también sobre que ella era "sensible al rechazo". "Se sentía muy decepcionada con la gente".

Y añade a 'People': "A mí me diagnosticaron TDAH muy grave ya de adulto, y sé que es exactamente lo que tenía Diana. Es muy similar. Pero Diana era igual de extrema. Debido a su TDAH, debido a su personalidad y su carácter, sentía estas cosas muy profundamente".

Spencer utiliza además el libro para hablar de los momentos más oscuros de Diana y sostiene que, en "más de una ocasión", llegó a desplazarse hasta Beachy Head, uno de los acantilados más altos de Inglaterra, mientras contemplaba la posibilidad de acabar con su vida.

Según su relato, el amor por Guillermo y Harry fue lo que evitó que siguiera adelante con sus ideas suicidas. "El amor por sus hijos le impidió ir más allá".

La reacción de Carlos III a la muerte de Diana de Gales

Spencer también describe la reacción que, según él, tuvo Carlos al conocer la muerte de Diana. El conde afirma que el entonces príncipe le sonó "eufórico, como un ganador de lotería" cuando hablaron después del accidente de París.

Spencer interpreta aquella reacción como una señal de que la muerte de Diana podía haber supuesto para Carlos el final de un problema personal y la posibilidad de casarse finalmente con Camilla Parker Bowles.

"A diferencia de otros que llamaban y que estaban estupefactos, casi incapaces de articular su pésame u ofrecer ayuda, él (Carlos III) sonaba eufórico, como si hubiera ganado la lotería", escribe.

El enfrentamiento entre Charles Spencer y Carlos III

Pero la revelación que ha desencadenado la mayor polémica tiene que ver con una conversación telefónica que Spencer asegura haber mantenido con el entonces príncipe Carlos después de la muerte de Diana y antes del funeral.

Según el relato del conde, ambos hablaron sobre la decisión de que los príncipes Guillermo y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años respectivamente, caminaran detrás del féretro de su madre durante la procesión fúnebre. Spencer afirma que consideraba aquella decisión "traumática" para los dos niños y que llegó a enfrentarse a Carlos por ello.

El hermano de Diana sostiene que, durante aquella conversación, el entonces príncipe reaccionó con la siguiente frase: "No te preocupes. La olvidaremos muy pronto". Ante el comentario, Spencer le espetó que Diana "no estaría de acuerdo".

"Se volvió loco, de verdad, y empezó a despotricar un buen rato, y yo simplemente sostuve el teléfono así y lo dejé seguir. Pensé que cambiaría de opinión, pero no. Le dije: 'No puedo creer que hayas dicho eso', y le colgué", ha contado Spencer a la revista 'People'.

La reacción de Buckingham

Esta afirmación ha provocado una reacción de Buckingham. La Casa Real británica mantiene como norma no comentar los libros sobre miembros de la familia real, pero en esta ocasión decidió hacer una excepción. En un comunicado difundido después de que se conocieran los primeros extractos, el Palacio señaló que Carlos III es consciente de que "el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar al juicio y teñir la memoria".

Spencer no se ha retractado. Al contrario, después de conocer la respuesta del Palacio, lo ha acusado de "manipulación psicológica".

"No todos los días te levantas y descubres que el rey te ha sometido a manipulación psicológica. Es algo sorprendentemente provocador y un golpe bajo, porque en el fondo intentaba insinuar que yo había mentido, sin que el rey pudiera desmentir lo que yo había dicho", ha señalado a la 'BBC'.