Claudia Barraso 14 OCT 2026 - 19:40h.

La influencer se desmayó cuando llegó a la meta y aunque fue trasladada rápidamente al hospital, los médicos no pudieron hacer nada por salvarla

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Yoo Ji-won, una influencer surcoreana del running, ha fallecido después de que se cayese desplomada al terminar una media maratón el pasado domingo 11 de octubre. La fallecida tenía 25 años cuando falleció y fue la propia organización de la carrera quien confirmó la muerte de la deportista.

El comunicado que publicó ‘Seoul Race’, la joven fue rápidamente trasladada a un centro médico en una ambulancia y recibió el tratamiento, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. “Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia en duelo y expresamos nuestro más sincero pésame a la familia que ha tenido que enfrentarse a este repentino dolor”.

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“El comité organizador seguirá de cerca los asuntos relevantes y tomará las medidas de seguimiento necesarias. Una vez más, lamentamos profundamente la pérdida y expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia en duelo”, sentencian desde el comunicado publicado en redes sociales.

El emotivo texto de su amigo

Un amigo suyo ha compartido imágenes con la joven entrenando junto con un amplio texto dedicado a ella y recordando, roto, el trágico momento: No mucho antes de la final de la carrera de Seúl, la gente se reunió y dijo: ‘¿Quién salió herido?’ Por alguna razón, solo quería pasar por ese tiempo. Rodeado de gente, no podía ver dentro. Creo que estaba asustado porque estaba preocupado de que pudiera ser alguien que conozco. Tan pronto como entré en la línea final, te busqué en el escenario, escuché algunas noticias inquietantes, y gradualmente me di cuenta de la realidad que no quería creer”.

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Las palabras a la fallecida

El joven confiesa que él también estaba en la carrera, pero que la fallecida iba delante suya y el que animó a la deportista a hacer la carrera: Si hubiera corrido un poco más rápido en la carrera y hubiera llegado a tu lado antes, ¿qué hubiera pasado? Yo fui el que te ayudó a averiguar tu nombre y te conseguí la mitad de New Balance y las entradas de maratón completas”.