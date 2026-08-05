Celia Molina 05 AGO 2026 - 12:36h.

Natasha era una joven atleta australiana que, en abril, ganó la medalla de bronce en los Campeonatos Nacionales UniSport en 800 metros

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La Federación de Atletismo de Nueva Gales del Sur (NSW), en Australia, ha comunicado el inesperado fallecimiento de Natasha Ward, una de las grandes promesas del atletismo del país, a los 21 años. Según recuerda su comunicado, que ha emitido en conjunto con el Sutherland District Athletics Club, Natasha fue una reconocida corredora de media distancia.

En su etapa juvenil, ganó una medalla en los Campeonatos Escolares de Nueva Gales del Sur en la prueba de 1.500 m. Mantuvo ese éxito en su carrera como senior, consiguiendo una medalla en los Campeonatos Nacionales UniSport en los 1.500 metros en 2023 y, el pasado mes de abril, la medalla de bronce en los Campeonatos Nacionales UniSport en los 800 metros.

Actualmente, era estudiante de la Universidad Macquarie de Sídney, donde cursaba la carrera de Ciencias del Ejercicio y del Deporte, según su perfil de LinkedIn.

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Todavía no se conoce la causa de la muerte

"Con profunda tristeza informamos a la comunidad atlética de Nueva Gales del Sur y de Australia del fallecimiento de la querida atleta Natasha Ward", dice el comunicado sobre su prematuro deceso.

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"Más allá de sus logros en la pista - añade - Natasha era un miembro muy querido de nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla, y su sonrisa magnética y su cálida personalidad han dejado una huella imborrable en el atletismo australiano. El entusiasmo y la determinación de Natasha inspiraban a sus compañeras de entrenamiento", recuerdan ambos clubs.

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"Siempre le echaba una mano al equipo"

"Natasha era una miembro activa del club, participaba cada año en los relevos tanto de verano como de invierno, y siempre estaba dispuesta a echar una mano cuando al equipo le faltaba alguien. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Natasha, y con todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla", concluye el comunicado.

Otros atletas y personas que conocían a Ward no tardaron en dejar mensajes en la publicación de NSW Athletics. El corredor Nathan Breen comentó: "Una noticia devastadora. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Natasha".

A su vez, la noticia de la muerte de Ward llega apenas unas semanas después del fallecimiento de otra deportista australiana, Jemma Stapleton. La joven, de 25 años, también velocista de alto rendimiento, se encontraba de vacaciones con su familia en Tailandia cuando falleció en un accidente de moto en la isla de Koh Samui, provocado por las inclemencias del tiempo.