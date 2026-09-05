Luis Fermoso fue especialmente relevante para los reportajes de 'Informe Robinson' o 'El Día Después' de Movistar Plus

"Es uno de los mayores genios de nuestro reporterismo, que prefería estar alejado del foco mediático", ha expresado el periodista Dani Garrido

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MadridEl periodismo deportivo nacional está de luto este 5 de septiembre al conocerse la muerte a los 53 años de Luis Fermoso, reconocido periodista, "una persona excepcional y un profesional admirable", como ha destacado Movistar Plus.

Muy ligado al canal de televisión que emite los partidos de fútbol de la liga española y la Champions League, entre otras competiciones y deportes, el que fue su espacio de trabajo le ha despedido en redes sociales.

"Hoy es un día muy triste. Ha fallecido nuestro querido Luis Fermoso. Fue desde el primer día el alma del deporte en esta casa. Su generosidad y optimismo estarán siempre entre nosotros. Descanse en paz", ha publicado Movistar Plus.

"Es uno de los mayores genios de nuestro reporterismo", piensa Dani Garrido

Al hacerse pública la noticia de su fallecimiento, numerosos compañeros de profesión que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino en el sector también se han sumado a las muestras de afecto y a dar el pésame.

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"LALIGA desea transmitir sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos", ha expresado, por ejemplo, la cuenta oficial del torneo que justo este fin de semana se está disputando.

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Dani Garrido, periodista de la Cadena Ser que dirige el Carrusel Deportivo, ha dado un pequeño discurso en directo ante los micrófonos de la radio para homenajear y recordar a su amigo Luis.

"Nos ha dicho adiós hoy en Salamanca rodeado de su familia. Quiero decirles que es uno de los mayores genios que dará nuestro reporterismo nunca. Era único, un tío genial, de los que preferían caminar por la sombra", ha comenzado.

Muy ligado a 'Informe Robinson' y 'El Día Después' en Movistar Plus

"Alejado del foco mediático, él era el verdadero solazo. Era la mano derecha de Michael en su programa 'Informe Robinson' y tenía un talento tan descomunal que le permitió crear una escuela, un tipo de periodismo admirable", ha destacado su amigo.

Garrido ha calificado su "forma genuina, humana de piel, respetuosa y cinematográfica de contar las cosas". También ha resaltado que "manejaba el humor como nadie, con puntazos únicos", que marcaron 'El Día Después', otro programa de Movistar Plus.

Por su parte, Enric Rojas, director de deportes en la cadena, ha publicado una fotografía precisamente en la que salen tanto Luis Fermoso como Michael Robinson con este mensaje: "¡Cómo lo vais a disfrutar en el cielo! Descansa en paz, amigo".