11 FEB 2026

La familia de Xisco Quesada, el joven de 28 años que luchó contra un cáncer de páncreas diseminado, ha comunicado su fallecimiento

Las cinco cartas que dejó Xisco Quesada antes de su muerte: "Le pido a mi mujer que enseñe a nuestros hijos a ser valientes"

Con una publicación en las redes sociales, la familia de Xisco Quesada, el futbolista mallorquí de 28 años que luchaba contra un agresivo cáncer de páncreas, ha comunicado su reciente fallecimiento: Con enorme tristeza queremos comunicar que Xisco ha fallecido. Mallorquín de 28 años y padre de dos hijos, vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis. Sus últimos meses los pasó en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde luchó hasta el final con valentía y rodeado del amor de su familia", han escrito, junto a una foto del joven deportista, padre de dos hijos.

Tras su muerte, han cobrado todavía más importancia aquellas cinco cartas que él mismo dejó publicadas en su Instagram y en las que, "por si el cáncer le ganaba la batalla", se despedía de sus padres, de su mujer, a quien le pidió la mano después de recibir el diagnóstico, y a sus dos pequeños, Xavi y Mateo. En ellas, le pedía a su esposa que le "enseñara a sus hijos a ser buenos y valientes" y que los tres formaran "el equipo" que ya habían construido.

"Xisco Quesada fue un ejemplo, al igual que Pau Donés"

Al hacerse pública la noticia, tampoco han tardado en aparecer las condolencias a la familia y los mensajes de dolor en las redes sociales, como el del actor Miguel Ángel Silvestre, que le hizo una generosa donación al influencer cuando éste solicitó la colaboración ciudadana para costearse un tratamiento privado, que excedía a la medicación que ya le había proporcionado la Seguridad Social. Lo que no esperaba Xisco al anunciar públicamente que se estaba quedando sin recursos es que, a través de su GoFoundMe iba a conseguir recaudar más de 900.000 euros que, desgraciadamente, no han conseguido salvarle la vida.

"Descansa en paz, Xisco Quesada. Mi más sincero pésame para toda su familia y amigos", ha dicho el protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso'. Del mismo modo, el mundo del fútbol mallorquí ha lamentado tan dura pérdida: "Con mucha tristeza, lamentamos la pérdida de Xisco. Su fuerza y su lucha siempre serán una inspiración para nosotros. En nuestros pensamientos están su familia y seres queridos. Un abrazo lleno de cariño para todos vosotros en este momento tan difícil y triste. Os acompañamos", han dicho desde la cuenta oficial del Son Ferrer Club de Fútbol.

En las redes, también ha destacado el mensaje que el actor Miguel Such, conocido por películas como 'Loving Pablo', le ha dedicado a su amigo fallecido: "Xisco Quesada es ejemplo en mi vida, al igual que lo fue Pau Donés, ambos me han tocado de cerca porque tuve la gran suerte de conocerlos. Me doy cuenta de los gilipollas y torpes que somos muchas veces por priorizar ansiedad, trabajo, ego, cuando lo más urgente de la vida es vivirla, como dijo Pau. No olvidemos priorizar lo importante", ha dicho, a modo de reflexión.

En cuanto al destino del dinero recaudado, que casi alcanza el millón de euros, el propio Xisco dejó instrucciones precisas en caso de morir: "En el peor de los escenarios, que también es una posibilidad, entre un 60 y un 70 % de lo recaudado se donará a una asociación que investigue curas para esta enfermedad, para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. El 30-40 % restante irá destinado a devolver el dinero a los familiares que me han ayudado hasta ahora. Que no han sido pocos. Y tampoco ha sido poco lo que han dado", dejó dicho.