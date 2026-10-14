La iniciativa surgió después de que el propio youtuber tuviese que afrontar un problema de colon

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Con tan solo 18 años, el joven youtuber y creador de contenido El Cromas, ha logrado recaudar y donar 32.000 euros al Hospital Universitario de Son Espases para impulsar la investigación de cáncer colorrectal.

David Triay es un joven mallorquín que acumula más de 11 millones de seguidores en sus redes sociales y que ha aprovechado el alcance de estas para sensibilizar sobre el cáncer colorrectal y recaudar fondos para la investigación biomédica de esta enfermedad.

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En un comunicado, la Conselleria de Salud ha explicado este miércoles que Triay ha decidido llevar a cabo esta iniciativa tras vivir de cerca el impacto del cáncer colorrectal en familiares y personas de su entorno. Además, el propio youtuber ha tenido que afrontar un problema de colon que requirió una intervención quirúrgica hace apenas unos meses.

Una iniciativa solidaria que continúa activa

Durante el proceso médico que tuvo que afrontar David Triay, el joven conoció en el Hospital Universitario Son Espases al especialista en cirugía colorrectal, Álvaro García: "Una experiencia que le permitió comprender la importancia de la investigación para avanzar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad".

Tras anunciar la iniciativa en redes sociales, la campaña solidaria ha contado con gran participación ciudadana y ha permitido recaudar 32.000 euros que se van a destinar a la investigación del cáncer colorrectal en las Islas Baleares. Esta aportación contribuirá a generar "nuevo conocimiento científico" y así lograr avanzar en la lucha contra uno de los tipos de cáncer más frecuentes en todo el mundo.

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La iniciativa continúa abierta para todas aquellas personas interesadas en contribuir a la investigación en cáncer colorrectal y se pueden realizar donaciones a través de la plataforma solidaria del Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (IdISBa).