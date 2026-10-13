El intérprete falleció a los 34 años en su domicilio de Texas este pasado lunes, 12 de octubre, tras quitarse la vida, tal y como ha confirmado su representante

RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', habló sobre sus planes de futuro días antes de morir: "Tengo un tiempo muy limitado"

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La muerte de RJ Mitte, el actor que conquistó al público con su papel de Walter White Jr. en 'Breaking Bad', ha conmocionado a Hollywood. El joven, que padecía paralisis cerebral, falleció a los 34 años este pasado lunes, 12 de octubre, en su domicilio en Texas. Tal y como ha confirmado su representante, la causa de su deceso fue suicidio.

Ahora, además de su trayectoria profesional, muchos se preguntan cómo fue la vida de Mitte más allá de la pantalla. Y es que tuvo que enfrentarse a un sinfín de dificultades mucho antes de alcanzar la fama.

Su adopción y cómo lo descubrió años después

Roy Frank Mitte III nació en 1992 en Jackson, Misisipi, y fue adoptado cuando era bebé por Roy Frank Mitte Jr. y Dyna Mitte. La decisión de sus padres adoptivos estuvo relacionada, según explicó después, con sus circunstancias médicas. Su madre había padecido cáncer de ovario y ambos creían que la adopción era la mejor opción para formar una familia.

Sin embargo, su infancia estuvo marcada también por la separación de sus padres. Se divorciaron cuando él tenía apenas nueve meses y la relación con su padre biológico quedó prácticamente interrumpida.

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Años después, el propio actor describiría su relación como "distante". En una entrevista concedida a 'The Guardian' en 2016, explicó que su padre apenas aparecía para visitarlo "una vez al año" y que, tras volver a casarse, había formado otra familia.

"Estamos bastante distanciados", reconoció entonces al hablar de ese vínculo. Pese a ello, Mitte aseguraba que, con el paso de los años, había aprendido a sobrellevarlo, sobre todo por la estrecha relación que mantenía con su madre.

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No fue hasta los ocho años cuando descubrió que era adoptado. Fue su propio hermanastro quien, después de escuchar a su madre y a su padrastro hablar del asunto, utilizó esa información para hacerle daño. "Mi hermanastro escuchó a mi madre y a mi padrastro de entonces hablando sobre eso y me dijo: 'Eres adoptado. No te quieren'. No le creí, pero mis padres me confirmaron que sí", declaró al 'Sun-Herald'.

Aquel episodio pudo haber supuesto un golpe emocional para un niño, pero Mitte aseguró en dicha entrevista: "Nunca me sentí querido ni sentí que fuera una carga".

Los dolorosos tratamientos para convivir con la parálisis cerebral

Las dificultades de Mitte comenzaron incluso antes de que pudiera comprender lo que le sucedía. El actor sufrió una lesión cerebral al nacer, después de llegar al mundo sin respirar, y fue diagnosticado de parálisis cerebral cuando tenía tres años. Esta condición neurológica afecta al movimiento, la coordinación y el control muscular, aunque varía de una persona a otra.

En su caso, la espasticidad afectaba sobre todo a su lado izquierdo y a sus habilidades motoras. Durante 10 años tuvo que llevar yesos y férulas en las piernas, además de someterse a tratamientos de fisioterapia y terapia ocupacional y del habla.

Los tratamientos formaban parte de su rutina cotidiana y tenían como objetivo mejorar su movilidad y ayudarle a desarrollar la mayor autonomía posible. Durante años, los dispositivos ortopédicos acompañaron sus actividades y condicionaron sus relaciones con otros niños.

"Pensaba que todo el mundo iba a terapia ocupacional y del habla, hasta que fui al colegio y alguien me dijo que no era normal tener una discapacidad", confesó en una entrevista.

El acoso escolar

A los tratamientos médicos se sumó otro duro revés en su vida. El acoso escolar debido a los problemas de movilidad y los dispositivos ortopédicos que utilizaba.

Mitte no ocultó la violencia que sufrió durante aquellos años. En declaraciones a 'The Guardian', subrayó que fue "un calvario" y relató: "Me empujaban, me tiraban al suelo, me rompieron la mano y me rompieron el pie", recordó.

Así, el actor tuvo que afrontar las agresiones físicas mientras también hacía frente a su discapacidad. "Cuando tienes una discapacidad, la gente piensa que eres débil. Creen que pueden aprovecharse de ti. Recuerdo momentos en los que no quería seguir luchando, pero no tenía otra opción", añadió.

Su madre sufrió un accidente y él tuvo que hacerse cargo de su hermana

Después de todo aquello, un accidente de tráfico cambió de nuevo su vida. La madre del actor sufrió un grave siniestro cuando su hija pequeña, Lacey, apenas tenía un mes. Un vehículo la embistió a gran velocidad y el accidente le provocó lesiones en la columna vertebral que la dejaron parcialmente paralizada durante seis años.

Las consecuencias fueron devastadoras para la familia. Dyna tuvo que afrontar un largo proceso de recuperación y varias intervenciones quirúrgicas que limitaron su capacidad para atender a la bebé. Mitte, que todavía era menor de edad, tuvo que cuidar de su hermana pequeña.

"El padre de Lacey no estaba muy presente, así que supongo que fui una especie de figura paterna para ella, además de su hermano. Le cambiaba los pañales, le preparaba los biberones, le daba de comer, la acunaba, la bañaba... lo hacía todo", contó a 'The Guardian'.

Además, tuvo que encontrar un trabajo para sacar a su familia adelante. "A los 13, ya era el principal sostén de mi familia. Daba miedo, pero era necesario. Empecé trabajando como extra y tuve que seguir buscando trabajos para pagar las facturas", apuntó al citado medio.

Años después se adentraría en la industria cinematográfica. Tras varias audiciones, consiguió incorporarse a 'Breaking Bad', la serie que terminaría catapultándole a la fama.