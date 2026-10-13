El papa León XIV, operado con éxito, según el primer parte médico: ya descansa en su habitación

Le encontraron un módulo circunscrito en el pulmón.

La operación del papa León XIV será a principios de la semana que viene: ¿cuánto tiempo estará ingresado?

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El papa León XIV ha sido operado con éxito, según el primer parte médico de su estado. "La operación concluyó satisfactoriamente, dentro del plazo y la forma previstos, y el Santo Padre regresó a su habitación", anunció la Santa Sede.

El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que los médicos le habían detectado un nódulo pulmonar, durante una revisión. "Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", indicó el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Durante su intervención le han acompañado, según ha informado El Corriere, su médico personal, Luigi Carbone , médico de urgencias y cirujano, antiguo asesor de salud de Bergoglio y jefe del Departamento de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Junto a él, además de otros especialistas del hospital de Via Pineta Sacchetti en Roma, ha estado otra figura histórica, Massimiliano Strappetti. El jefe del departamento de cirugía torácica es el profesor Stefano Margaritora. Sus dos secretarios personales, el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri le han acompañado.

Uniportal VATS, la mejor técnica para extirpar los nódulos

El cirujano Diego González destaca que la mejor forma de extirpar los nódulos pulmonares es a través de su técnica Uniportal VATS: "Tan solo se necesita una incisión de dos centímetros y permite el alta hospitalaria en menos de 48 horas. Es una operación sencilla siempre y cuando se realice de forma no invasiva", señala el cirujano.

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Le han extirpado un nódulo

León XIV explicó que los médicos que lo han tratado "consideran oportuno intervenir" y, siguiendo sus consejos, ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo "en los próximos días". "Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo", dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.

León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.