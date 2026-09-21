El pasado 7 de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia comenzó su grado universitario. La periodista Angie Calero analiza su situación en su libro sobre la heredera al trono

El misterio sobre los escoltas de Leonor en la universidad: de su 'modus operandi' a los precedentes con otros miembros de la familia real

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La princesa Leonor cumple este lunes, 21 de septiembre, dos semanas como universitaria. 14 días desde que la heredera al trono comenzó sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, dando el salto de las academias militares a las aulas de una universidad pública.

Sin embargo, desde aquella primera jornada, cubierta por numerosos medios de comunicación, apenas han trascendido nuevos detalles sobre su día a día en el campus. Y ni una sola foto más. Una circunstancia que no ha pasado desapercibida tratándose de una institución pública y de una joven que comparte espacios, pasillos y aulas con el resto de estudiantes.

Su llegada a la universidad

El pasado 7 de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia llegaba al campus de Getafe alrededor de las 8:50 horas. Vestida con vaqueros, camisa blanca, zapatillas deportivas y un bolso negro, la princesa de Asturias se mostraba sonriente y aseguraba ante los periodistas que afrontaba esta nueva etapa "con muchas ganas".

Allí fue recibida por el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo. Posteriormente asistió a la presentación de su grado y recibió información sobre el funcionamiento de la vida académica.

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Aquella jornada dejó numerosas fotografías, tanto de agencias y medios como de la propia Casa Real, que publicó un amplio álbum con imágenes de la llegada de la heredera, su acceso al recinto, su encuentro con los responsables universitarios y su salida después de su primer día de clase.

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Sin fotos nuevas y la intención de normalidad

Desde entonces, sin embargo, no han aparecido públicamente nuevas imágenes de Leonor en los pasillos, entrando o saliendo de clase o compartiendo espacios universitarios con sus compañeros. Ni a través de redes sociales ni agencias. Tampoco la agenda oficial de la Casa Real ha difundido nuevas escenas de su vida académica durante estas dos primeras semanas.

La intención anunciada desde el entorno de la institución es que Leonor tenga una experiencia universitaria lo más parecida posible a la de cualquier otro estudiante, pero su condición de heredera hace que esa normalidad tenga unos límites.

La periodista Angie Calero ha analizado esta cuestión en su nuevo libro sobre la princesa de Asturias, 'Leonor de Borbón Ortiz' (La esfera de los libros), y ha recordado que la vida de Leonor nunca podrá ser la de una universitaria cualquiera. "La normalidad, en su caso, siempre está condicionada por el hecho de que la heredera de la Corona vive sometida a una preparación permanente", explica.

La elección de la Carlos III tampoco fue una decisión improvisada. Leonor valoró distintas alternativas antes de consensuar su elección con Felipe VI y Letizia, tal y como recoge Calero. Finalmente optó por Ciencias Políticas en una de las universidades públicas de referencia del país, después de haber completado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic de Gales.

Su admisión se realizó mediante el procedimiento de admisión temprana destinado a estudiantes que han desarrollado parte de su formación fuera de España, una vía que contempla un porcentaje limitado de las plazas de nuevo ingreso.

Su llegada a la universidad representa, además, el inicio de una nueva fase dentro de una preparación que durante los últimos tres años ha estado marcada por la formación militar. Ahora, la heredera afronta ahora una etapa centrada en su formación académica civil. El grado elegido incluye materias como Derecho Constitucional, Relaciones Internacionales y Economía Política, conocimientos estrechamente vinculados con el futuro papel institucional que está llamada a desempeñar.

Uno de los retos de Zarzuela

Pero el reto no está solo en las asignaturas. Está también en conseguir que Leonor pueda desenvolverse en un entorno universitario sin que su presencia altere la dinámica que la rodea.

"Ante los escenarios que se avecinan, la mejor receta siempre será normalizar, aunque desde la Casa Real deberán marcar ciertas líneas rojas", sostiene la periodista.

En la universidad, en cambio, se encuentra por primera vez de manera continuada en un ambiente civil en el que comparte espacios con jóvenes de su misma generación. La diferencia es que para ella no existe la posibilidad de pasar desapercibida. "Cualquier decisión que tome en su vida tiene una trascendencia mayor que la que toma cualquier otra joven de su edad. Porque todo lo relacionado con la heredera acaba convirtiéndose, de un modo u otro, en un asunto de Estado", indica.

Y ahí entra uno de los principales desafíos que analiza la periodista. Las redes sociales. "La irrupción de las redes sociales cambió por completo las reglas de ese juego", señala Calero, recordando que el escenario actual es muy distinto al de hace unas décadas. "Antes, la amenaza principal era el paparazzi apostado a cierta distancia o la foto robada par un fotógrafo para una revista. Ahora, cualquier movil puede convertir en viral una imagen en cuestión de segundos", subraya.

La seguridad

Lo cierto es que la seguridad de la futura reina de España ha sido una preocupación constante. Sobre todo después de que se filtraran sus primeras imágenes en bikini. "En España se hizo una lectura inquietante: si un fotógrafo había podido seguir sus movimientos y apuntarla con el objetivo de una cámara, también podía haber sido otra persona con la mirilla telescópica de un arma. La publicación de aquellas imágenes obligó a extremar aún más un dispositivo de seguridad que ya era de por si muy exigente", afirma la autora del libro.

Ahora, el desafío es saber cómo permitir que Leonor tenga una vida normal sin perder de vista que cualquier momento puede convertirse en noticia. Porque la heredera ha crecido bajo esa premisa, lo que ha condicionado su manera de desenvolverse y ha reducido el margen para la improvisación.

También por eso estas primeras semanas de universidad están transcurriendo bajo una cierta incógnita. Mientras sus compañeros continúan con su rutina académica y la vida del campus sigue su curso, el exterior apenas ha podido conocer cómo está siendo realmente la experiencia de Leonor más allá de aquel primer día.

No se sabe, por ejemplo, qué impresión le están causando las clases, cómo está siendo su relación cotidiana con los compañeros o cómo se está adaptando al ritmo de una carrera universitaria después de tres años de formación castrense. Lo que sí está confirmado es que su vida académica continúa y que la heredera tiene por delante cuatro años como universitaria.