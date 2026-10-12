La princesa de Asturias y la infanta acompañan a Felipe VI y doña Letizia en una de las citas más importantes del calendario institucional

Al minuto | El desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo

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La familia real vuelve a reunirse al completo este lunes, 12 de octubre, con motivo del Día de la Hispanidad. Don Felipe y doña Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden los actos centrales de la jornada, que devuelve a las cuatro figuras de la Corona a la primera línea institucional tras unas semanas marcadas por los cambios en la vida de sus hijas.

La heredera al trono cumple ya cinco semanas del inicio de su nueva etapa universitaria, mientras que su hermana pequeña continúa con sus estudios superiores en París, desde donde ha regresado para participar en una de las citas más señaladas del año para la institución.

La familia real al completo con el reencuentro de las hermanas

La imagen de la familia reunida no ha pasado desapercibida por el momento que atraviesan ambas hermanas. Leonor afronta su nueva formación académica en la Universidad Carlos III de Madrid después de completar sus compromisos de formación militar, mientras que Sofía ha comenzado su segundo curso universitario de Ciencias Políticas e Internacionales en la capital francesa.

Para la ocasión, la infanta ha interrumpido temporalmente su estancia en París para estar presente este 12 de octubre. La hija menor de los reyes cursa el segundo año de sus estudios superiores en Forward College. Su regreso a Madrid permite volver a ver a las dos hermanas juntas en un acto oficial ahora que sus respectivos caminos académicos las mantienen en ciudades diferentes.

La presencia de Leonor también cobra relevancia después de su incorporación a la universidad, y es que desde que comenzó su vida universitaria el pasado 7 de septiembre no se había dejado ver. Tras tres años dedicados a su formación militar, la heredera compagina ahora sus estudios con los compromisos que le corresponden como primera en la línea de sucesión.

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El look de Leonor

Para este 12 de octubre, Leonor ha apostado por el uniforme de gala del Ejército de Tierra, el mismo que estrenó en el Día de la Hispanidad de 2023, cuando comenzó su formación en la Academia General Militar de Zaragoza.

La americana y el pantalón están confeccionados en un tejido de lana y poliéster de color verde caqui reglamentario. La chaqueta es entallada, cierra con botones dorados grabados con el escudo del Ejército de Tierra y cuenta con bolsillos frontales con solapa. El pantalón es recto y del mismo tono.

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Los cordones dorados de distinción cruzan el pecho desde el hombro derecho hasta los botones centrales. Estos cordones son el accesorio que transforma el uniforme común de diario en un traje de gala oficial.

Enganchado directamente sobre el nudo de la corbata negra resalta la miniatura de la insigne Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración dinástica de España que le otorgó su padre, el rey Felipe VI.

La agenda real del 12 de octubre

El desfile militar y el posterior encuentro en el Palacio Real son los dos grandes momentos del día. Sin embargo, la celebración de este año llega acompañada de un contexto político intenso. España se encuentra inmersa en los preparativos de las elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre y los reyes tienen por delante, además, la visita oficial a Ceuta y Melilla, que comenzará apenas unas horas después de concluir los actos en Madrid.

Los actos centrales de la Fiesta Nacional han arracado a las 11:00 horas en Madrid. Felipe VI y Letizia, acompañados por Leonor y Sofía, presiden el homenaje a la Bandera Nacional y el desfile militar, en el que participan efectivos de los distintos cuerpos y unidades de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El recorrido discurre por algunos de los principales ejes del centro de la capital, desde la zona de Atocha y el paseo del Prado hasta Cibeles y el paseo de Recoletos, con la tribuna real instalada en el entorno de la plaza de Neptuno.

Antes de comenzar el desfile, el soberano recibe los honores militares y pasa revista a las tropas, así cómo un también homenaje a quienes dieron su vida por España.

La celebración reúne este año a alrededor de 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad, además de medios terrestres y aéreos. Entre los elementos más destacados figuran el salto paracaidista con la Bandera Nacional, las aeronaves que sobrevuelan el recorrido y el desfile de las distintas unidades militares.

La segunda gran cita institucional es la tradicional recepción en el Palacio Real de Madrid. Los monarcas ofrecen este encuentro conmemorativo, al que acuden representantes de las instituciones, responsables políticos y otras personalidades de la sociedad española. La recepción constituye cada año uno de los momentos de mayor relevancia protocolaria de la jornada.

Este año, además, la celebración contará con representantes de la sociedad civil ceutí, una presencia que enlaza con el viaje oficial que Felipe VI y Letizia tienen previsto realizar este próximo martes a las dos ciudades autónomas.

Marcado por el adelanto electoral y el viaje de los reyes a Ceuta y Melilla

Los actos innevitablemente han quedado marcados por el adelanto electoral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre, después de la disolución del Congreso y el Senado. La convocatoria quedó formalizada mediante el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de octubre.

La proximidad de las elecciones añade una dimensión política a una jornada que, por su propia naturaleza, reúne a las principales autoridades del Estado.

El desfile y la recepción tienen lugar en plena preparación de la cita con las urnas, con los partidos definiendo sus estrategias y los principales asuntos sociales y políticos ocupando el debate público. Entre ellos destacan el acceso a la vivienda, la situación parlamentaria y la crisis en Ceuta, una cuestión clave ante el próximo desplazamiento de los reyes.

No obstante, el Día de la Fiesta Nacional mantiene su carácter institucional y conmemorativo, con la Corona como anfitriona de los actos centrales y las Fuerzas Armadas como protagonistas del desfile.

La agenda de Felipe VI y Letizia no termina con la celebración del Día de la Hispanidad. Apenas un día después, este próximo 13 de octubre, los monarcas comenzarán su visita oficial a Ceuta, a la que seguirá el desplazamiento a Melilla el miércoles, día 14. Se trata de su primer viaje a ambas ciudades desde que son reyes. Además, se convierten así en los primeros reyes de la democracia en pernoctar en Ceuta.