El intérprete del hijo de Walter White en la serie protagonizada por Bryan Cranston se quitó la vida el pasado 12 de octubre a los 34 años

RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', habló sobre sus planes de futuro días antes de morir: "Tengo un tiempo muy limitado"

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El éxito de 'Breaking Bad' convirtió a RJ Mitte en uno de los rostros más queridos de la serie, pero la fama que alcanzó durante aquella etapa no se tradujo, ni mucho menos, en la estabilidad económica que muchos podían imaginar. El actor estadounidense, conocido por interpretar al hijo de Walter White en la aclamada ficción protagonizada por Bryan Cranston, arrastró durante años graves problemas financieros que él mismo decidió contar públicamente antes de quitarse la vida a los 34 años este pasado lunes, 12 de octubre.

En noviembre de 2025, Mitte relató en el pódcast 'The Iced Coffee Hour' cómo la representante a la que había confiado la gestión de sus ingresos presuntamente desvió el dinero que debía destinar al pago de sus impuestos.

El intérprete, que sufría parálisis cerebral, explicó que recibió documentación fiscal falsa mientras las obligaciones con la Hacienda estadounidense seguían pendientes, una situación que terminó convirtiéndose en una pesadilla económica que tardó cerca de una década en resolver.

"No me hice millonario grabando la serie. Ni de cerca. He pagado más impuestos que lo que recibí por 'Breaking Bad'", aseguró durante aquella conversación. Una charla que ha vuelto a cobrar importancia ahora tras conocerse su fallecimiento.

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La estafa que le hizo perder el dinero que había ganado con 'Breaking Bad'

RJ Mitte tenía alrededor de "17 o 18 años" cuando decidió confiar la administración de sus ingresos a una profesional. Hasta entonces, él y su familia habían gestionado sus finanzas, pero el crecimiento de su carrera hizo que buscara ayuda especializada para proteger el dinero que estaba ganando como actor.

"Quería proteger mis fondos. Todo el mundo me estaba presionando para que me asegurara de tener un buen contable", recordó en el pódcast. Según explicó, varias personas le habían aconsejado contratar a un experto para ocuparse de sus cuentas y de sus obligaciones fiscales. Sin embargo, aquella decisión terminó costándole todo el dinero que había recibido con 'Breaking Bad' y le llevó a la ruina.

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El intérprete narró que entregaba dinero para que se abonasen sus impuestos, pero que la persona encargada de realizar esos pagos presuntamente se quedaba con los fondos y le proporcionaba documentación falsa que simulaba que todo estaba en orden.

"Yo hacía un cheque para pagar mis impuestos. Y, en lugar de utilizarlo para pagar mis impuestos, ella me enviaba una declaración falsa y se quedaba con ese dinero", aseveró.

Mitte quiso dejar claro que, desde su punto de vista, no se había tratado de un error de gestión. "Ella no perdió el dinero. Estaba desviando los fondos".

Aquel supuesto plan de su representante se prolongó durante cinco años, dejándolo con una enorme deuda tributaria que tardó una década en saldar. "En definitiva, fue mi problema. Al IRS no le importas tú. Solo les importa que pagues tus impuestos, y cualquier otra persona que se encargue de eso es culpa tuya porque no hiciste lo que debías. Tardé 10 años en pagar", añadió.

Asimismo, señaló que, según tenía entendido, su antiguo gerente comercial seguía trabajando en el sector.