El intérprete que dio vida a Walter White Jr. falleció el pasado 12 de octubre a los 34 años en su domicilio

Se confirma la causa de la muerte de RJ Mitte, actor e hijo de Walter White en 'Breaking Bad', a los 34 años

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RJ Mitte, el actor que alcanzó la fama dando vida al hijo de Walter White en la aclamada serie 'Breaking Bad', concedió una entrevista escasos días antes de perder la vida este pasado 12 de octubre a los 34 años a causa de un suicidio, tal y como ha confirmado su representante.

La conversación, publicada el pasado 5 de octubre en 'The Joe Vulpis Podcast', tuvo lugar apenas una semana antes de su fallecimiento. En la charla habló sobre su trayectoria, sus aspiraciones profesionales e incluso sobre sus planes de futuro.

Mitte no solo recordó cómo había cambiado su vida desde su incorporación a 'Breaking Bad', sino que también se sinceró sobre la posibilidad de retomar la historia de la familia White, sobre sus experiencias en los rodajes y sobre las dificultades que entraña una carrera como la suya debido a la parálisis cerebral que padecía.

Los planes que tenía para los próximos años

El actor, que era embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's y presidió The Mitte Foundation, habló sobre sus próximos proyectos y sobre cómo imaginaba los próximos años de su vida.

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Su intención no solo era continuar trabajando en cine y televisión, también "seguir consiguiendo financiación para mis proyectos y seguir proporcionando recursos a la gente".

Sin embargo, también dejó claro que quería reservar un espacio para sí mismo. "Me gustaría intentar encontrar algo de tiempo para mí durante los próximos años. Le digo a la gente que quizá, cuando tenga 40 años, haga algo por mí mismo", comentó.

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Al hablar de su futuro, también espetó: "Vivo la vida al máximo. Siempre lo intento. Tengo un tiempo muy limitado. He visto muchas cosas. Hay que seguir viviendo este sueño. Siempre digo que cualquier sueño también puede convertirse en una pesadilla. Pero seguid viviéndolo, seguid adelante. En mi caso, mientras mi familia esté sana y sea feliz, yo soy feliz".

Su deseo de volver al universo de 'Breaking Bad'

Otro de los momentos más destacados de la conversación llegó cuando el actor conversó sobre la posibilidad de que la historia de Walter White y su familia continuase de alguna manera. Aunque la serie creada por Vince Gilligan terminó en 2013 después de cinco temporadas, el actor consideraba que todavía quedaban historias por contar.

"Ese fue el final del viaje de Heisenberg, pero no creo que fuera el final del viaje de Skyler, Walt y Holly", explicó, en referencia a los personajes interpretados por Bryan Cranston, Anna Gunn y los distintos intérpretes que dieron vida a Holly White.

Mitte, además, defendió que los personajes podían tener recorrido después de los acontecimientos que cerraron la ficción original. "Creo que todavía queda un gran paso para la familia White. Siempre hay más historias que contar, pero hay que contarlas bien", señaló durante la entrevista.

El intérprete también expresó cuál era su ambición profesional, y es que su intención era superar el listón que había marcado aquel trabajo en su carrera. "Quiero superar Breaking Bad", afirmó.

Cómo cambió su vida al interpretar a Walter White Jr. y una advertencia

Durante la conversación, Mitte también reflexionó sobre lo que significaba haber participado en aquella producción. "Es increíble. Me cambió la vida para siempre", explicó al recordar el impacto de 'Breaking Bad'.

Mitte se incorporó al proyecto siendo adolescente y pasó una parte fundamental de su juventud interpretando a Walter White Jr., el hijo del profesor de química que termina convirtiéndose en un poderoso narcotraficante. Su interpretación también llamó la atención porque el actor tenía parálisis cerebral, al igual que el personaje al que dio vida.

Antes de lograr ese papel que cambiaría su carrera, participó en producciones como 'Hannah Montana', 'Todo el mundo odia a Chris' y 'Weeds', entre otros. Y una de las reflexiones más llamativas de Mitte estaba relacionada con las dificultades de trabajar como actor. "Todo el mundo ve el producto final. Todo el mundo piensa que es increíble, pero nadie se da cuenta de lo agotador que es, de todo lo que implica y de las largas jornadas", aseveró.

Asimismo, comentó: "Si puedes estar sentado en un rodaje durante 16 horas sin hacer nada, volver al día siguiente y repetirlo, y aun así seguir disfrutándolo, entonces esto es para ti".