David Bisbal ha afirmado que cuando su progenitor murió, él ya estaba preparado

David Bisbal relata los últimos días de su padre y cómo fue lidiar con el Alzheimer: "Ya no podía darle abrazos a mi madre delante de él"

Compartir







David Bisbal ha hablado del impacto del alzhéimer, una enfermedad que sufrió el padre del cantante durante 15 años. El artista ha confesado en el podcast 'Roca Project' que fue muy duro digerir la noticia de la enfermedad: "Fue durísimo el primer momento en el que no te conoce o que no conoce a tus hijos".

Bisbal ha afirmado que cuando su progenitor murió, él ya estaba preparado. "En su última fase, no sabía ni dónde estaba. Solamente conocía el nombre de su mujer, María Ferre Montoya, nada más", ha relatado. "La amaba apasionadamente, eso lo tengo clarísimo", ha añadido.

Los recuerdos de David Bisbal con su padre

David Bisbal ha recordado la profesión que tuvo su padre: boxeador: "Como no me conocía y era muy celoso, hacía tiempo que yo no le daba un abrazo a mi madre delante de él". "Cuando se fue, le dije a mi madre: mamá, mira, te estoy abrazando y no hay ningún hombre que venga detrás a pegarme", ha aseverado.

Durante algunos años, cuando la memoria ya estaba notablemente resentida pero en los que aún podía salir, José Bisbal seguía acompañando a su mujer a algunos conciertos especiales y entregas de premios a las que iba su hijo: "He visto cómo mi padre ha atacado a Juanes, a Miguel Poveda, al presidente de la compañía…".

Los síntomas del alzhéimer

El alzhéimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas. Entre los síntomas se encuentran:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco