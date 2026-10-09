Celia Molina 09 OCT 2026 - 16:17h.

Carlos Roca ha entrevista a David Bisbal y éste ha hablado como nunca de la enfermedad y la muerte de su padre, José Bisbal

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Después del éxito de su entrevista con Naia Llabrés, la joven menorquina que murió de cáncer a los 16 años, Carlos Roca ha tenido una larga charla con David Bisbal. El cantante ha acudido al podcast para hacer un íntimo repaso de su carrera profesional y para abrirse sobre su última y dolorosa pérdida: la muerte de su padre, José Bisbal Carrillo, que tuvo lugar en febrero de este mismo año.

Con orgullo almeriense, Bisbal ha confesado que, de niño, nunca soñó con ser cantante. "Yo, en realidad, quería ser ciclista. Pero me aprendía las canciones de mis ídolos, como Juan Luis Guerra o Sergio Dalma, que escuchaba en la radio, para cantarlas luego en el espejo de la habitación que compartía con mi hermano, José María. Usaba como micrófono un cepillo del pelo de mi madre. Y recuerdo que mi hermana dormía en una cama plegable en el cuarto de la costura", ha recordado, sobre su humilde infancia.

"Cuando mi padre se fue, yo estaba preparado"

El artista también ha hablado, más profundamente que nunca, sobre la reciente muerte de su padre, un exboxeador que padecía Alzheimer avanzado. En declaraciones previas, David ya había expresado lo duro que fue para toda la familia que José se olvidara de ellos progresivamente y aquí ha relatado cómo vivió su deterioro mental y el momento de su fallecimiento:

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"Dentro de lo malo, mi padre nos hizo reír mucho"

"Cuando se fue mi padre, yo estaba preparado. Llevaba 15 años viendo su deterioro. Me había preparado, sabía que cada vez estaba más cerca, yo lo notaba. Y te voy a hablar de otro momento. Recuerdo que mi amigo, Eduardo Mena, con el que yo había viajado continuamente, era mi entrenador personal y de buceo; un día, que estábamos entrenando a distancia, yo estaba en México, no apareció. Pensé que se había despistado. Luego me explicó que había ido al hospital porque le dolía la espalda. Al día siguiente, me dijo que estaba ingresado y nunca más me escribió. Y yo no estaba preparado para eso. Es lo más fuerte que me ha pasado", ha dicho.

"Mi padre había perdido un poco la memoria y fue durísimo el primer día que no me reconoció. O el que no reconoció a mis hijos. Yo le doy consejos a los familiares de los enfermos porque llega un momento en el que hay que aceptarlo. Es muy probable que no haya una mejoría, es más, irá a peor y por eso hay que estar preparado. Y si, además, eres el fuerte de la familia, tendrás que cuidar a los demás también", ha añadido en su entrevista.

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"Lo más fuerte de mi padre era que, como no me reconocía y era muy celoso, yo ya no podía darle abrazos a mi madre delante de él. Me acuerdo que, cuando se fue, le dije a mi madre: "Mamá, mira, te estoy abrazando. Y no hay ningún hombre que venga detrás a pegarme". Porque lo que más le gustaba en el mundo era ejercer de la que fue su profesión: boxeador. Yo he visto cómo mi padre ha atacado a Juanes, a Miguel Poveda, al presidente de la compañía, y yo tener que decirle que se estuviera quieto. Dentro de lo malo, siempre nos hizo reír y con eso es con lo que me quedo", ha concluido.