La hermana de David Bisbal, María del Mar, rompe su silencio tras la muerte de su padre: "Se ha ido feliz"

José Bisbal fallecía este pasado martes, 10 de febrero, a los 84 años tras padecer alzhéimer

Quiénes son María del Mar y José María, los hermanos de David Bisbal que también se despiden de su padre tras su muerte

Este pasado martes, 10 de febrero, el padre de David Bisbal perdía la vida a los 84 años, dejando al cantante y a su entorno devastados. El propio artista así lo confirmaba en sus redes sociales minutos después de trascender la noticia. "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribía.

En la noche, el intérprete de 'Ave María' accedía al tanatorio de Almería para dar su último adiós a su progenitor acompañado por su mujer, Rosanna Zanetti, por una puerta secundaria para esquivar los medios de comunicación allí presentes.

Quien sí ha querido hablar con la prensa ha sido su hermana, María del Mar, que ha pronunciado sus primeras palabras a su llegada a la capilla ardiente acompañada de varios familiares tras el deceso de José Bisbal.

"Muchísimas gracias a todos. Estamos devastados, pero bueno, estamos contentos porque está descansando. Se ha ido feliz al lado nuestro, de nuestra mano y todo nuestro amor", ha expresado vestida de riguroso luto. Asimismo, ha confesado que se queda con "todos" los momentos de la vida de su padre.

Respecto a cómo se encuentra el compositor, su hermana ha revelado que, al igual que el resto de su familia, "todos estamos contentos porque mi padre está feliz ya", ha sentenciado.

Quien no se ha dejado ver por el momento es José María Bisbal, el primogénito de José Bisbal y María Ferré y hermano mayor de David. Cabe recordar que en 2023 sufrió una lesión medular que lo dejó en silla de ruedas.

José Bisbal alcanzó una gran popularidad como boxeador en la década de los 60 y 70 llegando a ganar el Campeonato de España de peso pluma en 7 ocasiones-. Padecía alzhéimer desde hace varios años y su estado había empeorado en los últimos tiempos, por lo que tuvo que ser ingresado en una residencia para tener los cuidados necesarios debido a su enfermedad.

En 2023, el artista desveló que su progenitor ya no le reconocía ni a él, ni a su madre, ni a nadie de su familia. El año pasado también se sinceró sobre la enfermedad de su padre en uno de los programas de 'Universo Calleja'. "Le haces una analítica y está mejor que todos nosotros. Hasta hace poco él me preguntaba que dónde iba a cantar, y yo le decía que a México, y él me respondía que él había peleado allí. Pero llegó un momento que no se acordaba ni de sus nietos", manifestaba entonces.