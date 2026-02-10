Celia Molina 10 FEB 2026 - 14:16h.

El cantante se ha pronunciado en las redes sociales sobre la muerte de su padre, Pepe Bisbal Carrillo, a los 84 años de edad

Tras una dura lucha contra el Alzhéimer, José Bisbal Carrillo, padre del famoso cantante David Bisbal, ha fallecido a los 84 años. Pepe, como le llamaba siempre su hijo, ha muerto en su amada Almería, donde nació, creció y se convirtió en uno de los boxeadores locales más aclamados. Desde hacía ya varios años, tal y como el cantante declaró en sus últimas entrevistas, Pepe “ya no reconocía a los miembros de su familia”, ni siquiera a la madre de David, con quien pasaba la mayor parte del tiempo.

La Unión Deportiva de Almería ha comunicado esta triste noticia en las redes sociales, en las que han escrito: “La UD Almería lamenta profundamente el fallecimiento de José Bisbal Carrillo, leyenda del boxeo almeriense y padre de David Bisbal. El club envía su más sentido pésame a los familiares y amigos. Descanse en paz”, han dicho, a falta de que se pronunciara el propio artista. Poco después de que se conociera el deceso, David ha escrito unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram para despedirse de su padre:

"Ganarás todos los combates en el cielo"

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", ha escrito, junto a varias fotografías en color sepia de la carrera deportiva y la juventud de su padre. Sus palabras han generado múltiples mensajes y comentarios de otros personajes famosos, como Pastora Soler, que le ha mandado todo su "cariño", tanto a él como al resto de su familia. El malagueño Antonio Banderas también le ha dado el pésame, así como la cantante Diana Navarro, Isabel Pantoja o la revista 'Hola'.

En la última felicitación de cumpleaños que David le dedicó a su padre, el pasado 1 de diciembre de 2025, el cantante recordó los siete títulos que ganó José Bisbal como boxeador y añoró poder volver a tener una conversación con él: "A veces, me lo imagino corriendo por La Molineta o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería", decía sobre el duro relato del Alzhéimer.

En la última etapa de su vida, Pepe estuvo ingresado en una residencia, donde recibía todos los cuidados que necesarios. El año pasado, Bisbal se sinceró sobre la enfermedad de su padre en uno de los programas de 'Universo Calleja': "Le haces una analítica y está mejor que todos nosotros. Hasta hace poco él me preguntaba que dónde iba a cantar, y yo le decía que a México, y él me respondía que él había peleado allí. Pero llegó un momento que no se acordaba ni de sus nietos", confesaba, añadiendo que, después de 15 años de enfermedad, ya se había acostumbrado a sus peores síntomas.