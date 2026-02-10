Muere el padre de David Bisbal, José, a los 84 años en Almería

Junto al cantante, también se despiden de José Bisbal su mujer, María Ferre, y sus otros dos hijos, María del Mar y José María

El emotivo mensaje de cumpleaños de David Bisbal a su padre, enfermo de Alzheimer: "Echo de menos una conversación con él"

Compartir







Dolorosísima noticia la que se ha conocido este martes, 10 de febrero, en el seno de la familia Bisbal. El padre de David Bisbal, José, ha fallecido a los 84 años de edad en su ciudad natal, Almería. Junto al cantante, también se despiden de Bisbal padre su mujer, María Ferre, y sus otros dos hijos, María del Mar y José María.

Desde hace años, el progenitor del cantante sufría alzhéimer, enfermedad de la que el propio intérprete de 'Esta ausencia' se había sincerado en su documental y en sus redes sociales. Su estado había empeorado en los últimos años, en los que había ingresado en una residencia para tener los cuidados necesarios.

Su fallecimiento lo han confirmado medios locales como 'La Voz de Almería', 'Diario de Almería', 'Cadena Ser Almería' y el propio ayuntamiento de la localidad.

La UD Almería ha lamentado "profundamente" el deceso de la leyenda del boxeo almeriense. "El club envía su más sentido pésame a los familiares y amigos. Descanse en paz", ha publicado en su cuenta de X -antes Twitter-.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trabajador incansable, ajeno al foco mediático y profundamente discreto, Pepe Bisbal -como le llamaban de forma cariñosa- ha sido descrito por su hijo como su mayor referente y gran apoyo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ese anclaje emocional se había vuelto aún más importante con el paso de los años, sobre todo desde hace más de una década, tras el problema neurodegenerativo, un diagnóstico que supuso un antes y un después en su vida.

Ya en 2023 el artista desveló que su progenitor ya no le reconocía ni a él, ni a su madre, ni a nadie de su familia. El año pasado también se sinceró sobre la enfermedad de su padre en uno de los programas de 'Universo Calleja'.

"Le haces una analítica y está mejor que todos nosotros. Hasta hace poco él me preguntaba que dónde iba a cantar, y yo le decía que a México, y él me respondía que él había peleado allí. Pero llegó un momento que no se acordaba ni de sus nietos. Es durillo porque cuando voy a hablar a mi madre, se enfada conmigo", manifestaba entonces.

Y añadía: "Me he acostumbrado. Llevamos 15 años en progresión y las primeras veces son difíciles. Cuando no conoce a tu hija, a tu hermana o a ti, las primeras veces se enfrenta contigo".

Fue el pasado mes de diciembre cuando José Bisbal alcanzaba los 84 años y su hijo publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones", comenzaba.

"Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería. Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo", concluía el compositor junto a una imagen de su progenitor cuando era boxeador.