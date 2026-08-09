Mayte Zaldívar y su novio Fernando habrían puesto fin a su relación: las pistas que apuntan a la ruptura

Fiesta 09 AGO 2026 - 19:30h.

Según Enrique del Pozo, Mayte Zaldívar y Fernando Marcos llevarían años separados: "Él ha tenido una aventura con dos chicas de Marbella"

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A pesar de la aparente estabilidad que han mostrado en sus apariciones públicas más recientes, los rumores sobre una posible crisis entre Mayte Zaldívar y su pareja, Fernando Marcos, han comenzado a ganar fuerza en los círculos de la prensa rosa.

La compleja situación familiar, marcada por la inesperada boda de Mayte con Julián Muñoz meses antes de la muerte del ex edil, parece haber pasado factura a la dinámica de la pareja. Algunos colaboradores de 'Fiesta' sugieren que el desgaste emocional derivado de este asunto habría generado un distanciamiento físico y afectivo, sembrando así dudas sobre la continuidad de la pareja.

Mientras algunos allegados de la supuesta ex pareja aseguran que se trata simplemente de un bache temporal, otros apuntan a que la pareja podría llevar años sin hacer vida en común pese a intentar ocultar esta realidad a los medios de comunicación.

La falta de declaraciones conjuntas y la no aparición de la pareja en las últimas semanas no han hecho más que alimentar las especulaciones sobre una ruptura que, por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha querido confirmar ni desmentir.

Fuentes de Marbella aseguran que Mayte y Fernando no son pareja desde hace años

Enrique del Pozo tiene información exclusiva sobre la pareja que hasta ahora no había visto la luz. Según el colaborador de 'Fiesta', la relación entre Mayte y Fernando lleva acabada mucho tiempo:

"Me he puesto en contacto con una gente de Marbella con la que tengo mucha relación y me cuentan que esta relación está rota desde hace mucho tiempo, que lo que tienen es una especie de relación abierta porque a Fernando no le gustó nada cuando ella se casó con Julián Muñoz. El tema más importante de esta cuestión es que al parecer hay dos chicas en Marbella con las que él habría tenido una aventura. Esto le habría llegado a Mayte Zaldívar y habría provocado la crisis, pero no ahora, desde hace ya cinco años".