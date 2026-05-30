Antía Troncoso 30 MAY 2026 - 03:08h.

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Mayte Zaldívar ha podido conocer en '¡De viernes!' qué pasó con la fortuna de Julián Muñoz. Una gran incógnita que se ha resuelto esta noche en el plató, donde Carlos Corbacho, extrabajador de Isabel Pantoja, ha contado como él mismo vendió gran parte del patrimonio del exalcalde de Marbella. Además, Carlos ha hablado de las millonarias compras de joyas y lingotes de oro que, según él, habría realizado la cantante.

"Las joyas es una manera de invertir muy fácilmente, de pasar por aeropuertos y después vender sin que nadie se de cuenta", ha comenzado explicando Carlos Corbacho antes de afirmar: "Tengo constancia de que compró cerca de un millón de euros en joya en Miami". Del mismo modo, el extrabajador de la cantaora ha contado que Isabel Pantoja "compraba a lingotes a modo de inversión. Tiene un capital metido en lingotes y joyas que lógicamente ha blanqueado".

El momento de tensión entre Mayte Zaldívar y Carlos Corbacho: "Que no me pregunte más"

Según Carlos Corbacho, estás compras la cantante las hacía en efectivo para no dejar rastro. Unas declaraciones en las que, además, ha mencionado a Mayte Zaldívar, asegurando que quizás ella tiene más datos de cuánto dinero se dejo Isabel Pantoja en joyas en Marbella. Estas palabras de Carlos, no han sentado nada bien a la esposa de Julián Muñoz:

"Voy a dejar un cosa bien clara", ha comenzado diciendo Mayte antes de asegurar de manera contundente: "Ni he participado, ni tengo nada que ver con este asunto. Pagué mi pena como la tenía que pagar y por lo que la tenía que pagar. No pongo en duda lo que está diciendo este señor, pero que tampoco se ponga en duda lo que diga. Te puedo jurar que no tengo ni puñetera idea. No me preguntes más si lo sabía o lo dejaba de saber porque no lo sabía".