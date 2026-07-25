Antía Troncoso 25 JUL 2026 - 01:44h.

La exesposa de Julián Muñoz tras escuchar los audios de las llamadas de Julián Muñoz a Isabel Pantoja: "Me da tristeza"

Todos los programas de '¡De viernes!' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Mayte Zaldívar, exmujer de Julián Muñoz, escucha por primera vez en el plató de '¡De viernes!' los audios de las llamadas de su exesposo a Isabel Pantoja desde la cárcel. Unas conversaciones inéditas en las que el exalcalde de Marbella se refería a la tonadillera como "el amor de su vida" y se deshacía en elogios y palabras románticas hacia ella.

Después de que en '¡De lunes a viernes!' saliesen a la luz las primeras pinceladas de estos audios que forman parte de la treinta llamadas que habría compartido Julián Muñoz e Isabel Pantoja cuando este permanecía en prisión, en el programa de esta noche descubrimos nuevos extractos de estas conversaciones, en las cuales Julian, muy preocupado por el bienestar de la cantante, no dudaba en entregarle todo: "Quiero que lo vendas todo, no quiero tener deuda contigo ni con nadie".

La reacción de Mayte Zaldívar a las llamadas de Julián a Isabel

En el plató, Mayte Zaldívar escucha los audios y confiesa que, aunque nunca los había escuchado, sabía de la existencia de estas llamadas, sobre las cuales segura que Julián se sentía "muy avergonzado": "Intentó hablarme alguna vez de ellas, pero sé que cuando lo pronunciaba le daba dolor. No se reconocía".

Además, pese a las románticas palabras que el alcalde le dedicó a Isabel Pantoja en estas llamadas, Mayte tiene muy claro que su exesposo no estaba enamorado de la cantante: "Estaba triste y abandonado. En la cárcel creo que se montó su película porque él ya sabía que no tenía nada con ella, ninguna relación. A ella la había perdido hace tiempo y lo sabía", cuenta.

Sobre Isabel Pantoja, Mayte Zaldívar se muestra tajante al hablar de que su único interés era el dinero: "Imagina que una persona te está diciendo esas cosas, te tienes que derretir y salir corriendo e ir a verlo, no estar tres meses sin verlo e ir a pedirle explicaciones y hablar de dinero". Asimismo, comparte que Julián le llegó a reconocer que lo suyo con la cantante no era amor, "era daño": "Reconoció que se había enamorado del personaje y de la fama".