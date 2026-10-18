Daniella ha asegurado que no le importaría vivir durante un tiempo en la capital británica

La aplaudida petición de David Bustamante sobre su hija Daniella: "Que la dejen vivir y equivocarse porque es una niña"

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Daniella Bustamante, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría, ha encontrado en TikTok un espacio donde compartir algunas curiosidades de ella. La joven, que cumplió 18 años el pasado mes de agosto, ha hablado sobre su sueño de vivir en Londres, de su carrera universitaria y de su situación sentimental.

Daniella ha asegurado que no le importaría vivir durante un tiempo en la capital británica: “Mi sueño es poder mudarme en algún momento a Londres. No te digo para siempre, no sé cuánto. Pero me gustaría vivir en algún momento de mi vida en Londres ya que mi madre vivió allí un año, antes de tenerme y todo”.

Y en este sueño ha influido su madre: "Siempre me cuenta historias y la verdad es que me da mucha curiosidad y me gustaría poder seguir sus pasos algún día". Paula Echevarría contó en alguna ocasión que vivió un tiempo en Londres para estudiar ingles y ser azafata de vuelo, pero nunca siguió esos planes.

"Mi viaje soñado, siempre he querido ir a Laponia", según Daniella

Daniella ha hablado también de cuál sería el viaje que le gustaría hacer pero que todavía no ha podido realizar: "Mi viaje soñado, siempre he querido ir a Laponia, es algo que se me metió en la cabeza de pequeña y no lo voy a soltar. Me encantaría ir a Bora Bora. En general, me gusta mucho Italia".

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Otra curiosidad que ha contado la joven, ha sido la de cuál es uno de sus grandes miedos: el mar. “Otra cosa que puedo decir es que una de las cosas que más me relaja en el mundo es sentarme a mirar el mar, pero le tengo pánico al mar. En verano me cuesta meterme… Me empiezo a meter con mis amigas en agosto, tengo que estar todo julio mentalizándome”, ha afirmado.

La joven también ha hablado sobre sus estudios. La hija de Paula y David acaba de empezar su carrera universitaria de Marketing. La joven ha reconocido que de pequeña no se le pasó por la cabeza estudiar esa carrera: “Pasé por querer ser fotógrafa, psicóloga y hubo una época que me dio por azafata”. “Me quedé con el marketing porque con la persona que soy ahora y con lo que quiero hacer con mi vida ahora, creo que concuerda mucho y me puede ayudar más a planes a futuro”, ha añadido.

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Fan de 'Harry Potter' y 'Stranger Things'

Daniella ha recalcado que le gusta mucho socializar y salir con sus amigas, una afición que comparte con su madre: "Mi plan favorito es salir a tomar algo con mis amigas. Me encanta salir de fiesta, no lo voy a negar. Pero sí que es verdad que mi plan favorito es un tardeo con ambiente. También me encanta ir al cine, repito que me encanta la fiesta, pero de vez en cuando más tranquilo me encanta el cine".

La estudiante de marketing ha compartido que “cuando no está por ahí con sus amigos pero tiene tiempo libre, le gusta ver series y le encanta leer". Daniella ha reconocido que es fan de historias como 'Harry Potter' o 'Stranger Things'.

Sobre su situación sentimental, ha compartido que no tiene novio "ni está cerca de tenerlo": "Ya tuve uno y no me sirvió de mucho. No me apetece tener novio ahora, estoy muy bien". Para terminar, Daniella Bustamante ha hablado del amor, pero del que siente por sus pueblos: Candás y San Vicente de la Barquera. “Soy una persona muy de mis pueblos, tengo la suerte de tener dos. Muchas veces mis padres me han dicho que si en verano quiero ir a tal sitio, y siempre he dicho que en verano no cuenten conmigo”, ha contado la joven en redes sociales.