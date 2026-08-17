Este lunes, 17 de agosto, la única hija en común de la actriz y el cantante alcanza la mayoría de edad

Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, cumple 18 años: de su inminente vida universitaria a su futuro en redes sociales

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Daniella Bustamante ya es oficialmente mayor de edad. La única hija en común de Paula Echevarría y David Bustamante cumple este lunes, 17 de agosto, 18 años, una fecha de lo más significativa que la joven ya ha celebrado rodeada de su familia y de sus amigos más cercanos.

Aunque su cumpleaños caía en lunes, la celebración comenzó durante el pasado fin de semana con una sorpresa que su madre había preparado con mucho mimo y que consiguió dejarla completamente sin palabras.

La fiesta tuvo lugar en Candás, Asturias, el pueblo de origen de Echevarría, y contó con la presencia de algunos de los amigos y familiares más cercanos de Daniella. La actriz ha compartido en sus redes sociales varios momentos de la celebración, mostrando cómo su hija llegaba a una vivienda sin saber lo que le esperaba y se encontraba de repente con sus seres queridos esperándola.

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Los detalles de la fiesta

Globos, decoración, música y su círculo íntimo fueron algunos de los ingredientes de una celebración pensada para que Daniella diese la bienvenida a sus 18 años de una manera inolvidable.

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La sorpresa llegó además después de que la propia Daniella hubiese contado que tenía muchas ganas de celebrar esta fecha y que quería hacerlo precisamente en su "pueblito" y junto a sus amigas. Lo que no sabía era que su familia y su entorno más cercano se habían puesto de acuerdo para preparar algo especial para ella.

En las imágenes compartidas por la actriz aparece abrazando a su hija, mientras también estuvo presente Miki, el pequeño de la actriz, nacido de su relación con Miguel Torres.

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Sin embargo, su mayoría de edad llega en unas circunstancias difíciles para ella y para toda su familia: hace apenas unas semanas perdió a su abuelo materno, Luis Ángel Echevarría, padre de Paula, fallecido el pasado 30 de julio a los 76 años en Gijón.

Los mensajes de sus padres

Pero la fiesta sorpresa no ha sido la única muestra de cariño de Paula hacia su primogénita. Con motivo de sus 18 años, la actriz ha querido dedicarle una felicitación a través de Instagram, acompañada por una fotografía de Daniella en blanco y negro.

"Mi niña, mi leona, mi compañera de vida… Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo", ha comenzado escribiendo Paula, que ha echado la vista atrás para recordar todo lo que han vivido juntas.

"Qué suerte la mía haber podido crecer contigo mientras tú crecías conmigo. Ahora empieza una etapa nueva, pero hay algo que no cambiará nunca. Siempre voy a estar a tu lado. Felices 18, mi amor. Te quiero más de lo que cabe en cualquier texto", ha añadido. Unas palabras que reflejan la estrechísima relación que mantienen madre e hija.

Paula ha definido en numerosas ocasiones a Daniella como una de las personas más importantes de su vida, y la joven también ha demostrado públicamente el vínculo que mantiene con su madre. De hecho, hace apenas unos días, con motivo del 49 cumpleaños de Paula, Daniella le dedicaba un mensaje en el que la llamaba "mi persona favorita" y le daba las gracias por ser "mi mejor amiga".

David Bustamante no se ha quedado atrás en esta fecha tan importante. El cantante ha recurrido igualmente a sus redes sociales para felicitar a su hija con una fotografía en blanco y negro y un emotivo mensaje.

"¡Felicidades a mi miniyo! ¡Te amo con el alma! Hoy es un día muy emocionante para mí… Te haces mayor, pero siempre serás mi princesa, mi pequeña. ¡Feliz vida, hija mía!", ha escrito el artista.

Sobre Daniella Bustamante

Daniella nació en Madrid el 17 de agosto de 2008, hace exactamente 18 años. Sus padres presentaron públicamente a la pequeña pocos días después de su nacimiento, en una etapa en la que Paula y David todavía formaban uno de los matrimonios más mediáticos del panorama español.

Tras su separación, Daniella ha crecido alejada durante casi toda su infancia de una exposición mediática excesiva, pese a ser hija de dos rostros tan conocidos. Ahora, sin embargo, con la mayoría de edad, empieza a construir su propio camino y cada vez tiene mayor presencia en redes sociales.

La joven acaba de terminar Bachillerato y tiene previsto comenzar en septiembre sus estudios universitarios. Según ha trascendido, estudiará Marketing en una universidad privada de Madrid, una nueva etapa que llega justo después de alcanzar los 18 años.