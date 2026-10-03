Puri Ruiz 03 OCT 2026 - 08:00h.

Ana Jiménez y Angélica Sáenz de Ormijana nos explican cuál es el punto de partida de la joven, los retos a los que se enfrenta y algunos consejos para triunfar en redes

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Acaba de alcanzar la mayoría de edad y Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, ya triunfa en las redes sociales. En estos momentos pasa de largo los 61.000 seguidores. Pero ¿cuáles son las claves del éxito de Daniella y cómo puede construir valor desde su comunidad de followers? Hemos recurrido a dos expertas en marca personal, Ana Jiménez y Angélica Sáenz de Ormijana, con las que hablamos hace unas semanas sobre el ascenso de Inés García, la novia de Lamine Yamal, para entender mejor cómo puede construir Daniella su imagen en redes sociales.

La ventaja de no partir de cero

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“Decir que parte de cero sería bastante poco realista”, asegura Jiménez. La joven, que acaba de comenzar sus estudios de Marketing, “empieza ahora a construir una presencia digital propia. Sin embargo, su nombre, su imagen y su historia llevan prácticamente toda su vida despertando interés”. Angélica se explica en términos similares: “No empieza desde cero: cuenta con reconocimiento, cobertura mediática, acceso a grandes eventos, interés comercial y una audiencia predispuesta a conocerla”.

Ambas expertas destacan otra clave: nada está hecho al azar. “Su incorporación a una agencia especializada y la secuencia progresiva de apariciones públicas muestran un lanzamiento profesionalizado, no improvisado”, explica Sáenz de Ormijana. Ana Jiménez señala además que “ha elegido estudiar Marketing y Relaciones Públicas justo cuando empieza a construir su propia presencia pública”, algo que parece formar parte de un proyecto a largo plazo. Angélica también coincide en que escoger estos estudios se alinea con una estrategia que pretende mantenerse en el tiempo.

Los desafíos de Daniella

Tanto Ana como Angélica consideran que la atención mediática dirigida hacia la hija de la actriz y el cantante es un excelente punto de partida para captar atención. Pero mantenerla es otra cosa. “El reto consiste en transformar esa notoriedad transferida en capital de marca propio”, señala Sáenz de Ormijana, que reconoce que esa fama previa “reduce enormemente el esfuerzo necesario para adquirir audiencia, pero no garantiza la retención”. Jiménez, por su parte, explica este siguiente paso así: “La mayoría de los creadores empiezan teniendo que resolver una pregunta: ‘¿Cómo consigo que alguien me mire?’. Daniella parte del lugar contrario. La gente ya está mirando. Su pregunta ahora es: ‘¿Qué quiero que vean cuando me miren?”.

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Y es en ese desafío de buscar cómo mantener el interés donde, según la visión de ambas especialistas, se encuentra el nicho de Daniella: “Su historia no empieza cuando abre Instagram o TikTok, sino cuando las personas que llegan porque es ‘la hija de’ empiezan a encontrar atributos que solamente relacionan con ella”.

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Sus puntos a favor

Ana Jiménez destaca la naturalidad como potencial valor de marca y abre un posible escenario: “Sería un error intentar convertirla ahora en experta en marketing porque acaba de empezar la carrera. No necesita enseñarnos marketing”. Pero señala que puede hacer “algo bastante más interesante”, que es convertirse ella misma “en un caso práctico de muchas de las cosas que está estudiando” y enseñar con ejemplos reales.

Angélica Sáenz de Ormijana también pone el acento en la naturalidad de Daniella: “Es su principal activo. Sale dormida, habla de que le va a bajar la regla y le duelen los ovarios, cuenta sus dificultades para llegar en transporte público a la universidad y reivindica sus vacaciones en el pueblo y el tiempo con sus amigas”. Señala que es un contenido “poco impostado, con una gran capacidad para generar identificación con la persona que está al otro lado de la pantalla”.

Claves para llegar a ser una gran influencer

Sabemos quién es, qué tiene a favor y en contra, pero según estas dos especialistas, ¿qué debe tener la fórmula de su éxito, qué ingredientes no pueden faltar? Angélica comenta que esa suma de aspiración (“por el entorno al que tiene acceso”) y cercanía son básicos, pero no suficientes. “La aspiración atrae la atención, pero la identificación es lo que puede generar recurrencia y comunidad”. Para generar recurrencia y mantener su éxito en el tiempo debe distinguirse de otras creadoras de contenido, y esta experta apuesta por “unir la naturalidad comunicativa de su padre con la profesionalidad que su madre ha demostrado como influencer; si lo consigue, tendrá una fórmula muy sólida para triunfar”.

Ana coincide en que la fama heredada es solo el primer empujón. “Hay hijos de famosos que se quedan toda la vida viviendo de la asociación y otros que consiguen que llegue un momento en el que el apellido explica su origen, pero ya no explica su valor”. Necesita, prosigue, “acumular trabajo, decisiones, criterio, personalidad y resultados propios”, e incide en que Daniella “está justo al principio de ese camino”.

Aprender de la labor de su madre, que se ha convertido en una de las grandes influencers del país dando a conocer detalles de su día a día sin exponer su vida privada, es clave. Eso sí, debe “aprovechar ese aprendizaje sin copiar el resultado”, y va un paso más allá: “Su objetivo no debería ser diferenciarse de Paula a cualquier precio. Debería ser conseguir que llegue un momento en el que podamos encontrar parecidos entre ambas sin confundirlas. Y eso requiere tiempo”, asegura Jiménez.

Angélica considera que no debería “centrarse en maximizar rápidamente la exposición o la monetización, sino en validar la calidad de su comunidad”, y añade: “Una sobrecarga prematura de colaboraciones podría erosionar la credibilidad, que ahora constituye su mayor activo”. Explica también, desde su experiencia en el entorno TikTok Live, que “la naturalidad de Daniella es perfecta para este formato porque permite generar interacción recurrente, confianza y prueba social en tiempo real”, no como una exposición sin más, sino con estrategia, y como señala también Jiménez, “con moderación y protección de los límites entre su vida pública y privada”.

Ana Jiménez advierte también de la tentación de querer monetizar enseguida: “Es lógico que aparezcan oportunidades comerciales muy pronto porque existe un interés previo alrededor de su nombre. Pero precisamente porque las oportunidades pueden llegar tan rápido, debería tener mucho cuidado con cuáles acepta”.

En resumen, tanto Ana como Angélica coinciden en lo esencial: Daniella tiene un punto de partida muy ventajoso por su fama previa, está en un momento vital en el que puede probar hasta encontrar su propia voz, su espontaneidad le da puntos y mantendrá el interés si consigue distinguirse de otras ‘nepobabies’ porque, como explica Jiménez, “la atención puede heredarse. Una marca personal propia, no”.