David Bustamante ha pedido a los medios de comunicación que respeten a su hija Daniella tras cumplir la mayoría de edad: "Que la dejen vivir y equivocarse porque es una niña"

Los desafíos de Daniella Bustamante tras cumplir 18 años y su crecimiento en redes: "Hay un lanzamiento profesionalizado, no improvisado"

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Desde que se acercase la fecha de la mayoría de edad de su hija Daniella, David Bustamante ha pedido de forma reiterada respeto por parte de la prensa. En varias ocasiones, el cantante ha salido en defensa de su hija Daniella después de que se haya despixelado la cara de su hija. David Bustamante, que siempre ha tratado de preservar su intimidad, ha pedido que se respete esta nueva etapa de su vida y ha dejado claro que lo único que desea es que pueda vivirla con normalidad.

Lejos de huir del anonimato, la joven ya ha posado en photocalls y ha concedido pequeñas entrevistas en eventos publicitarios. Siguiendo los pasos de su madre, Paula Echevarría, la joven de 18 años parece que quiere ir enfocando su carrera al mundo de la moda y al mundo de la publicidad. Detalle que sus padres, David Bustamante y Paula Echevarría, apoyan y defienden en público.

David Bustamante y cómo afronta la exposición mediática de su hija Daniella

Sin embargo, aunque defienda esta nueva y desconocida faceta de su hija mayor de edad, David Bustamante no ha llegado a comprender ni a entender el interés público que provoca que su Daniella Bustamante se convierta por voluntad propia en personaje público.

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En su última aparición en la televisión pública, David Bustamante ha lanzado un alegato directo a los medios de comunicación en el que pide respeto por su hija. En su conversación con el presentador Manu Sánchez, el cantante y ahora actor ha defendido que su hija quiera tener exposición pública, pero siempre con lo que él considera respeto por parte de periodistas y medios de comunicación: "A ella le gusta la moda. Es una muy buena niña. Es una muy buena niña que va quemando etapas de la vida de forma muy saludable y yo su mamá estamos muy orgullosos de ella. Acaba de empezar la universidad, es normal que apellidándose Bustamante Echevarría pues tenga mucho interés, pero yo siempre le pido a la prensa que tenga respeto y que la dejen vivir y equivocarse porque es una niña, es una niña. Además que es una niña que no debe nada a nadie, no tiene que pagar ninguna penitencia por ser hija de".

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Justo después, David Bustamante ha hecho referencia al seguimiento por parte de los medios de comunicación que él mismo experimentó a sus 19 años cuando salió de la famosa academia de 'Operación Triunfo': "Es una cosa que a veces equivocamos y a veces me parece raro cuando yo empecé con 19 años, gente adulta hablando de un niño de si 'si tiene un novio, si tiene una novia'... me parece un poco rarito cuando menos. Pero bueno, más allá de eso. El otro día leía que si se descalzó... pues como todas las mujeres al final de la boda, coño. Para eso llevan las bailarinas. Era noticia que mi hija se descalzara... Lo importante es que ella vaya haciendo su perfil, si le gusta..."

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Por último, el intérprete de 'Cobarde' ha reflexionado que, tanto él como Paula Echevarría, estarán al lado de Daniella Bustamante haga lo que haga y decida lo que decida con su futuro: "Al final los padres estamos para pegar los trocitos cuando nos toque. Ella va volando del nido y tiene que formar su propio camino".

David Bustamante pide respeto a su hija Daniella tras cumplir 18 años

Estas palabras coinciden con las últimas que él mismo ofreció en su última defensa a su hija Daniella. "Bueno, realmente ya sabéis que no soy muy amigo de eso, que intenten no ser lo menos invasivos posible, porque sería justo que ella tuviera una vida y una adolescencia, o el principio de la madurez lo más normal y tranquila posible, que bien se lo merece", aseguraba el cantante. Sobre cómo debe afrontar ahora su exposición pública, explicaba que será ella quien decida qué camino seguir: "Es ella la que tiene que decidir y hacer sus cosas, tiene su personalidad, pero bueno lo importante es que haya respeto por parte de todos".

Consciente de que la mayoría de edad ha despertado una mayor curiosidad sobre la joven, el artista reconocía que también tiene sus propios intereses y que será ella quien marque sus límites. "Sabemos que al final es una niña de 18 años y que ya está, es normal que tengan ahora la inquietud porque acaba de cumplir su mayoría de edad. Ella también pues le gustan las redes y las cosas, pero bueno ella ya verá. Lo que quiero es que sea feliz y que tenga una vida lo más normal posible", señalaba ante los medios de comunicación.