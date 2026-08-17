Este lunes, 17 de agosto, la única hija en común de la actriz y el cantante alcanza la mayoría de edad, sin embargo, lo hace en un momento delicado

El desgarrador mensaje de Paula Echevarría en su cumpleaños más amargo tras la muerte de su padre: "Estaré atenta a tu señal"

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Daniella Bustamante alcanza este lunes, 17 de agosto, una edad clave. La hija de Paula Echevarría y David Bustamante cumple 18 años y deja atrás oficialmente su adolescencia para adentrarse en una nueva etapa en la que, por primera vez, podrá decidir por sí misma muchos aspectos de su vida.

Sin embargo, su mayoría de edad llega en unas circunstancias difíciles para ella y para toda su familia: hace apenas unas semanas perdió a su abuelo materno, Luis Ángel Echevarría, padre de Paula, fallecido el pasado 30 de julio a los 76 años en Gijón.

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La mayoría de edad de Daniella, marcada por la muerte de su abuelo

El cumpleaños de Daniella estaba llamado a ser uno de los grandes acontecimientos familiares del verano. La joven llevaba meses contando la ilusión que le hacía cumplir los 18 y había explicado incluso cómo quería celebrarlo. Pero la muerte de su abuelo ha cambiado inevitablemente el tono de esta fecha tan señalada.

Luis Ángel era una figura muy cercana para Paula y también para sus nietos, y Daniella estuvo junto a su familia durante el funeral celebrado en Candás, donde se la pudo ver acompañada por sus primas Aitana y Leire.

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Desde entonces, la actriz ha pasado estas últimas semanas refugiada en Asturias, rodeada de su madre, sus hijos, Miguel Torres y el resto de su familia. Ella también celebró pasado 7 de agosto su 49 cumpleaños, aunque lo hizo en un momento muy distinto al habitual debido al fallecimiento de su progenitor. Una tónica que se repite ahora con la mayoría de edad de su primogénita.

Sobre Daniella Bustamante

Daniella se ha convertido en uno de los grandes apoyos de su madre. La joven nació el 17 de agosto de 2008 en Madrid, fruto del extinto matrimonio que formaron Paula Echevarría y David Bustamante.

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Sus padres se casaron en 2006 y pusieron fin a su matrimonio en 2018, cuando ella tenía nueve años. Desde entonces, ambos han rehecho sus vidas sentimentales, pero han mantenido como prioridad el bienestar de su única hija en común.

Durante gran parte de su infancia, sus padres fueron muy cuidadosos con su exposición pública. Aunque Daniella aparecía ocasionalmente en las redes sociales de Paula y David, durante años su rostro estuvo pixelado y no tuvo una presencia propia en los medios. Un escenario que comenzó a cambiar en 2025, coincidiendo con su llegada a la mayoría de edad.

En junio del año pasado, por ejemplo, protagonizó junto a su madre su primer gran posado en un photocall, durante los ELLE Style Awards. Allí sorprendió por su naturalidad ante las cámaras y por el gran parecido físico con Paula. Desde entonces, sus apariciones han ido aumentando.

Su mayoría de edad coincide además con un importante cambio académico. Daniella acaba de cerrar una etapa fundamental después de terminar Bachillerato, y ya sabe qué quiere estudiar. Su elección se aleja de las profesiones que han hecho conocidos a sus padres: ha elegido Marketing. La propia joven reveló que había conseguido plaza en la universidad que quería para cursar la carrera que había escogido.

La graduación, celebrada el pasado mes de mayo, fue uno de los momentos familiares más importantes de este año. Paula y David volvieron a coincidir públicamente para acompañar a su hija en el final de Bachillerato, protagonizando unas imágenes de lo más significativas casi una década después de su última aparición conjunta en un acto familiar.

David le entregó un gran ramo de flores blancas y Paula compartió públicamente su orgullo: "Se cierra una etapa muy importante de tu vida para dar paso a otra que espero y deseo que sea aún mejor. Tus papis estamos muy orgullosos de ti. Enhorabuena, mi amor".

Aunque Daniella ha decidido estudiar Marketing, todo apunta a que su futuro también estará ligado al mundo de la comunicación, la moda y las redes sociales.

El pasado mes de julio acudió a La Velada del Año VI, en Sevilla, y protagonizó por primera vez un evento de este tipo como creadora de contenido. Durante el viaje desde Madrid grabó un videoblog mostrando su preparación, el trayecto y su llegada al hotel.

También ha empezado a mostrar más aspectos de su vida cotidiana a través de TikTok e Instagram, donde ya reúne una comunidad de seguidores considerable. Y ha dado un paso todavía más importante: según publicó Daniella habría fichado por TWIC -The Wolf Is Coming, una agencia de representación e influencer marketing que trabaja con diferentes personalidades del mundo digital, entre otras, Chiara Ferragni e incluso Miguel Torres. Algo que demostraría su interés por las redes y el futuro al que aspira.