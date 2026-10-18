La desgarradora carta de Cindy Crawford tras la trágica muerte de su hijo Presley: "Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño"
Cindy Crawford ha resaltado que su hijo era un alma dulce y hermosa que querrá ahora y siempre
La trágica vida de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que ha muerto a los 27 años: de su adicción a su profunda depresión
Cindy Crawford ha roto su silencio dando el último adiós a su hijo Presley Walker Gerber, su hijo que falleció a los 27 años. La modelo ha escrito una desgarradora carta donde ha expresado su dolor por esta pérdida: "Tenemos más que el corazón roto por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano".
"Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad", ha dicho en su carta.
"Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño", dice Crawford
Cindy Crawford ha aprovechado este espacio para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que están recibiendo en estos duros momentos: "Agradecemos las muestras de amor y apoyo de tantas personas que conocen y aman a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor".
Crawford ha terminado su carta con una frase muy emotiva dedicada a su querido hijo: "Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre, Mamá, Papá y Kaia". La carta ha ido acompañada de una imagen de Presley en blanco y negro donde aparece sonriendo y con unas alas como si fuese un ángel.