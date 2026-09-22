La investigación espera a los resultados oficiales de la autopsia y el análisis toxicológico

La trágica vida de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que ha muerto a los 27 años: de su adicción a su profunda depresión

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Los AngelesPresley Gerber, hijo de la famosa modelo estadounidense Cindy Crawford y el empresario Rende Gerber, murió el pasado domingo 20 de septiembre a los 27 años en un centro de rehabilitación del área de Los Ángeles, California, por circunstancias que aún se investigan, pero que apuntarían ahora a "una sobredosis fatal y un paro cardiaco" como hipótesis principal alrededor de la causa de la muerte.

El joven, que llevaba tiempo luchando contra sus adicciones y la depresión, en los últimos meses se había desplazado incluso a México para participar en una terapia basada en una sustancia psicodélica. Con problemas mentales y ataques de pánico, el joven había compartido en varias ocasiones su situación, también a través de las redes sociales. Ahora, la familia, devastada por su deceso, ha reclamado privacidad "para este momento difícil y doloroso".

La causa de la muerte de Presley Gerber

Con la investigación aún "en curso" e "información limitada disponible" por el momento, las autoridades aún están a la espera de la autopsia y los análisis toxicológicos, que serán los que determinen oficialmente la causa de la muerte del joven. No obstante, según informa TMZ, fuentes con conocimiento directo de lo ocurrido apuntarían a que el deceso es resultado de una aparente "sobredosis fatal" y un "paro cardiaco".

A la espera de que Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles lo confirme, los mensajes de condolencias no dejan de sucederse, con múltiples muestras de apoyo a la modelo, que durante este tiempo no ha dejado de estar a su lado en su compleja lucha.

"Presley, te queremos y no estás solo", le escribía en uno de los vídeos que Presley compartió detallando el consumo de medicamentos que hacía, incluyendo antidepresivos para sus ataques de pánico. Además, el pasado mes de julio, por su cumpleaños, le dedicaba: "Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi pequeño".

Ahora, la familia lamenta el fatal desenlace, reclamando intimidad en su duelo.