La modelo y su marido pretenden esclarecer qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de su hijo y determinar si se cometieron errores en el lugar donde perdió la vida

Publican las últimas imágenes que se grabó Presley Gerber horas antes de su muerte en su habitación del centro de rehabilitación

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Novedades sobre la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, apenas dos semanas después de su fallecimiento. Sus padres estarían estudiando emprender acciones legales contra el centro de rehabilitación de Santa Mónica en el que fue encontrado muerto y contra el profesional que le acompañó hasta allí.

El motivo, según el medio 'RadarOnline', sería esclarecer qué ocurrió durante las horas previas a su muerte y determinar si se cometieron errores en la atención que recibió.

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La muerte de Presley Gerber

El joven murió el pasado 20 de septiembre a los 27 años en Resolutions Living, una residencia de recuperación situada en Santa Mónica, California. La Policía de Santa Mónica acudió al inmueble alrededor de las 9:35 de la mañana después de recibir un aviso por un posible paro cardiaco y una sobredosis.

Los servicios de emergencia practicaron maniobras de reanimación, pero el joven fue declarado muerto unos diez minutos después. Las autoridades indicaron desde el principio que no existían indicios de que se tratara de un crimen, mientras que la investigación se centró en una posible sobredosis y en averiguar cómo habían llegado las sustancias hasta el centro.

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La autopsia ya se ha realizado, pero la causa y la manera de la muerte continúan pendientes de los análisis toxicológicos y de otras pruebas. El Departamento de Medicina Forense del condado de Los Ángeles ha advertido de que este tipo de investigaciones puede prolongarse durante semanas o incluso meses.

Por tanto, aunque los primeros indicios apuntan a una muerte relacionada con el consumo de drogas, todavía no existe una causa oficial de fallecimiento confirmada públicamente.

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La decisión de Cindy Crawford y su marido

Ante esta situación, Crawford y su marido estarían tratando de saber cómo fueran las últimas horas de vida de su hijo. Para ello, la pareja estaría valorando todas las opciones legales disponibles frente al centro de recuperación y frente al denominado 'sober coach' que acompañó a Presley.

"No solo quieren respuestas, sino que exigen responsabilidades. Están barajando todas las opciones legales disponibles. Si se cometieron errores, quieren que haya consecuencias", ha aseverado una fuente cercana a la familia al citado medio estadounidense.

Sobre el responsable que debía estar pendiente de su hijo, el entorno familiar también ha trasladado: "Llevaron a su hijo allí porque necesitaba ayuda. La pregunta que Cindy y Randy se hacen es: ¿Cómo acabó un joven vulnerable de 27 años solo en una habitación apenas unas horas antes de morir? ¿Quién era el responsable de vigilarlo?".

Asimismo, otra fuente ha declarado en 'Naught But Nice': "Quieren que cierren el centro. Y quieren que todos los implicados, incluida la persona que lo llevó allí y lo dejó, rindan cuentas".

Su llegada al centro

Según fuentes conocedoras a lo ocurrido, y tal y como ha informado 'TMZ', Presley habría consumido drogas la tarde anterior a su deceso. Su 'sober coach', la persona que le había acompañado durante los meses anteriores para ayudarle a mantenerse alejado de las sustancias, habría contactado con Resolutions Living para preguntar si podían recibirlo.

Según esas fuentes, habría explicado al centro que Presley estaba bajo los efectos de las drogas y, aun así, el responsable de admisiones habría aceptado su entrada.

Presley llegó a las instalaciones alrededor de las seis de la tarde del pasado 19 de septiembre. El lugar era una residencia de recuperación con servicios relacionados con la salud mental y el tratamiento ambulatorio.

'TMZ' ha señalado que varias personas familiarizadas con el funcionamiento de este tipo de centros consideran que una persona que se encuentra bajo los efectos de sustancias debería ser trasladada primero a un centro de desintoxicación, donde pueda permanecer bajo vigilancia clínica.

El profesional especializado habría dejado allí a Presley con la intención de que permaneciera en el centro durante el fin de semana y pudiera entrar después en otro programa de rehabilitación. Horas después, el joven fue encontrado sin vida.