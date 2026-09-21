Celia Molina 21 SEP 2026 - 10:35h.

Presley Herber, hijo de la top model Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, ha fallecido en un centro de rehabilitación

Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, a los 27 años en un centro de rehabilitación

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El domingo 20 de septiembre, la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles informó de la trágica muerte de Presley Gerber, hijo de la súper modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, a los 27 años. El joven, también modelo, como su madre y su hermana Kaia, murió en un centro de rehabilitación, según confirmó a los medios estadounidenses Allie Jenkins, representante de la familia, a través de un breve correo electrónico, en el que también pedía la máxima privacidad.

Aunque la mánager de Cindy Crawford no especificó los motivos del deceso, desde 2019, el propio Presley, que se inició en el modelaje a los 15 años de edad, comenzó a hablar públicamente de la depresión y los problemas de adicción que sufría. En una sincera entrevista que dio en Studio 22 podcast, mostró su compromiso con la salud mental y la ayuda a los demás:

"Habiendo luchado contra problemas de salud mental, la depresión y otras cosas que vienen con ello, creo que, ya sea que ayude a una persona o a cien a salir de esa situación en la que yo mismo me encontré en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer", dijo, arrancando un proyecto social en sus redes sociales llamado Mental Health Mondays.

Tomaba Xanax y Valium para los ataques de pánico

En él, cada lunes, como su propio nombre indica, abordaba temas relacionados con la salud mental, para comprenderse a sí mismo y a los demás. Sin embargo, en la última entrevista que dio en Vanity Fair en 2025, Presley confesó que no se sentía tranquilo con las pautas de los fármacos que le habían dado los médicos, detallando cuántas pastillas tomaba al día.

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"Necesito indicaciones precisas de los fármacos"

En aquel momento, estaba tomando varios medicamentos, como buprenorfina, Xanax y Valium, para controlar sus ataques de pánico. Las dosis, comentó, cambiaban a menudo según su estado anímico: “Las benzodiazepinas oscilan al alza o a la baja dependiendo de lo que ocurra en mi vida. He sufrido varias pérdidas. No es una excusa, pero es la razón por la que me encuentro en esta situación”, explicó el modelo.

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Además, añadió que no tenía la orientación médica que hubiera deseado: “Me gustaría que los médicos me dijeran: tómelo tres veces al día. Pero todos los psiquiatras que he tenido, y he tenido 15, me han recetado 20 medicamentos y me han dicho que los tome según como me sienta. No quiero tanta libertad: necesito indicaciones precisas", sentenció en la entrevista.

Precisamente, su hermana pequeña Kaia Gerber, modelo y actriz debutante en la nueva serie de Ryan Murphy, habló hace tan solo unas semanas de los problemas de adicción que padecía su hermano mayor. En una entrevista con la revista 'Vogue', la modelo e intérprete relató en agosto: "Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera pone a todos al mismo nivel. Creo que esa es también la razón por la que empecé a definirme a mí misma como la que no daba problemas y nunca quise pedir ayuda. Porque sentía que era demasiado tener a dos hijos que necesitaban atención", concluyó.