Choi, de 28 años, desapareció el 21 de febrero de 2023: tres días después se cuerpo apareció desmembrado en una casa alquilada por su exsuegro.

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Choi, de 28 años, desapareció el 21 de febrero de 2023. Tres días después, partes de su cuerpo desmembrado fueron descubiertas en un apartamento alquilado en el distrito de Tai Po de Hong Kong, el lugar elegido para deshacerse del cadáver.

La policía encontró en el piso, que había sido alquilada por su exsuegro, una cortadora de carne, una sierra eléctrica y ropa en la propiedad.

Finalmente su exsuegro, Kwong Kau, su exmarido, Alex Kwong, y el hermano de este, Anthony Kwong, fueron arrestados posteriormente y acusados de asesinar a Choi tras una disputa por la venta de una propiedad de lujo.

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Ahora en el mediático juicio, en el que todos se han declarado inocentes, se ha sabido más detalles espeluznates, como que el cráneo de la joven ue hallado cocinado en una olla de sopa de zanahoria y verduras. Sus piernas fueron halladas dentro de un refrigerador.

En el Tribunal Superior de Hong Kong, la fiscalía alegó que Kwong Kau reclutó a sus dos hijos para que lo ayudaran a matar a Choi después de sentirse "extremadamente resentido y enojado" por la decisión de ella de vender el piso donde él había estado viviendo. La propiedad estaba valorada en 72 millones de dólares de Hong Kong (6,9 millones de libras esterlinas).

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Choi había comprado el apartamento en 2019 por 60 millones de dólares de Hong Kong para que sus dos hijos con Alex Kwong pudieran ser cuidados por sus abuelos paternos cerca de la casa de Choi en Kowloon Tong. Pero, finalmente, después de años separados, Choi desalojó a Kwong Kau del apartamento, acusándolo de intentar sembrar la discordia entre ella y sus dos hijos. Kwong Kau ideó un plan para matar a Choi para poder quedarse con el apartamento.

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Choi, que provenía de una familia adinerada, se casó con Alex Kwong cuando ella tenía 18 años y la pareja tuvo dos hijos. Posteriormente se divorciaron, pero Choi continuó manteniendo económicamente a miembros de su familia, según los fiscales. Tuvo dos hijos con su segunda pareja, muy adinerada, y compartía con frecuencia su glamurosa vida de sesiones de fotos y desfiles de moda en las redes sociales. Su muerte ha provocado toda una conmoción.