Celia Molina 16 OCT 2026 - 13:30h.

Los siameses de Ecuador, que han muerto a los 27 años de edad, eran muy conocidos por contar su día a día en las redes sociales

Mueren repentinamente a los 27 años los hermanos siameses de Ecuador, famosos por haber vivido unidos por la pelvis

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La cuenta oficial de José Luis y José Armando Cevallos, los famosos siameses de Ecuador, ha comunicado la repentina muerte de los hermanos, que tuvo lugar en la madrugada del pasado 15 de octubre: "Con profundo dolor y tristeza, desde el equipo de Los Siameses del Ecuador queremos informar a sus seguidores y a toda la comunidad que nuestros queridos siameses fallecieron durante la madrugada de hoy", dijeron en un texto de Instagram, en el que también pedían privacidad para la familia.

Hace poco más de un mes, los hermanos, conocidos por vivir unidos por la pelvis y por compartir el mismo hígado e intestino, visitaron España para contar su historia. Su madre, que esperaba tener solo un bebé, fue la primera en sorprenderse al dar a luz a dos niños siameses a los que los médicos apenas dieron unos meses de vida. Sin embargo, milagrosamente, consiguieron vivir 27 años sin someterse a ninguna cirugía de separación.

Su mayor impedimento era el de caminar pues tenían dos piernas y cuatro brazos pero, siempre en aras de su buen humor y su creencia en Dios, los dos se trasladaban animosamente en una camilla con ruedas hecha a su medida que les permitía ir de un lado a otro a ras del suelo.

"José Armando sufrió un infarto y se llevó a José Luis"

En una reciente entrevista, los dos explicaron que José Luis tenía la mayor parte del hígado que los dos compartían y que una cirugía podía haber puesto en grave riesgo sus vidas. "De todas formas, es que ya no queremos separarnos. Nacimos juntos y morimos juntos", dijeron, siendo éste el lema principal de su doble existencia. En la misma intervención, José Luis aseguró que era capaz de "sentir las emociones y las preocupaciones de su hermano", aunque no ocurría al contrario.

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También confesaron que, además de compartir órganos y extremidades, tenían la misma novia. "Es una chica que se llama Janet y a la que conocimos un día normal en un centro comercial porque nos pidió que nos hiciéramos una foto con ella. Después, nos habló por las redes y mostró interés por los dos. Llevamos dos años y medio juntos", contaron los hermanos, pocos días antes de su repentino fallecimiento.

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Han creado una campaña para ayudar a sus familiares

Aunque el comunicado de su cuenta de Instagram no ha especificado la causa de su muerte, ha sido su amigo, Fernando Carrillo, que les llevó al hospital de Bogotá donde murieron, quien ha contado a los medios lo ocurrido. Él mismo se preocupó por la salud de los siameses al notar algo extraño en la orina de José Luis, que sufrió un infarto ya en el centro sanitario.

"Vinieron todos los médicos, que pasaron incluso por encima de mí, y consiguieron reanimar a José Luis. Pero, dos horas después, fue José Armando quien sufrió el infarto y se llevó a José Luis. Me preguntaron si salvaban a uno de ellos y yo les dije que no, que su lema siempre fue "Vivimos juntos, morimos juntos", declaró el amigo.

Horas después de esta comunicación, los representantes de los hermanos han creado una campaña de GoFundMe para ayudar a su familia en "este momento tan difícil": "En medio de este profundo dolor, hemos creado una recolecta de fondos a través de Vaki y GoFundMe para brindar apoyo económico a la familia de José Luis y José Armando, quienes atraviesan un momento muy difícil tras su fallecimiento", han redactado.