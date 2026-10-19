Celia Molina 19 OCT 2026 - 10:47h.

La actriz y modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, se ha pronunciado por primera vez sobre la muerte de su hermano, Presley

La trágica vida de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que ha muerto a los 27 años: de su adicción a su profunda depresión

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El pasado 20 de septiembre, un día después de que se internara en un lujoso centro de rehabilitación de Los Ángeles, falleció Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. Tras una primera investigación, se determinó que el joven, de 27 años, murió por una sobredosis, después de que él mismo se hubiera quejado públicamente de la imprecisión de sus médicos en torno a los medicamentos que tomaba para controlar la ansiedad y los ataques de pánico que sufría.

Casi un mes después, su madre se ha pronunciado en las redes sociales de tan dolorosa pérdida, en la que, a pesar de sus problemas de adicción, sus padres se han mostrado orgullosos de la forma en la que Presley "se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad". "Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre, Mamá, Papá y Kaia", escribió la súper modelo, junto a una foto de su hijo en blanco y negro.

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Al mismo tiempo, su hermana, Kaia Gerber, que, en el momento del deceso, se encontraba en plena promoción de su nueva serie, 'The Shards', también publicó una desgarradora carta en la que destaca también lo "buena persona" que era Presley y lo unida que siempre estuvo a él:

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"Sabes lo mucho que me encantaba ser tu hermana"

"Prez, no encuentro las palabras, y quizá el pequeño consuelo sea que, en realidad, nunca las necesitamos. Las palabras fallan, restan, resumen y siempre se quedan cortas respecto a la verdad. Y qué ingenuo por mi parte creer que el lenguaje pudiera trascender el dolor", dice en su publicación la actriz.

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"De alguna manera, a pesar de todo, tuve la suerte de ser tu hermana, tu afortunada testigo eterna, viéndote hacer lo más duro y heavy metal que alguien puede hacer: te mantuviste tierno", añade, destacando de nuevo la dulzura del fallecido.

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"Ojalá no te hubieras ido tú primero"

"He leído todos los libros y no tengo ninguna respuesta. Mi capacidad de expresión no está a la altura de esto, de la magnitud de perderte. Estoy, literalmente, de rodillas, joder. Sabes lo mucho que me encantaba ser tu hermana. Siempre ha sido, y siempre será, lo que más me gusta de mí misma. Llegué a este mundo agarrándote con todas mis fuerzas. Tenía tanto amor por ti que no sabía qué hacer con él, y ahora que no tiene ningún destino claro, estoy segura de que me va a devorar por completo", asegura Kaia.

"Ahora me quedo preguntándome qué podría aprender en tu ausencia, y no dejo de pensar en cómo, cuando éramos pequeños, yo tenía miedo de que me perforaran las orejas, así que tú fuiste el primero. Tú siempre ibas primero. Pero cuando sostuve el pendiente que le quitaron a tu cuerpo, lo único que pude pensar fue: eso te pertenece. Y joder, ojalá no hubieras ido primero esta vez", lamenta su hermana en este emotivo texto.

"Decir que quererte era lo más fácil del mundo implicaría que requiriera algún esfuerzo. Nací queriéndote. Moriré queriéndote. Nunca hubo nada más. Estoy aprendiendo a quererte cuando no puedo verte. A decirte algo sin coger el teléfono para llamarte. A ser tu hermana en un mundo en el que no puedo llegar hasta ti, pero todavía no sé cómo hacerlo", ha concluido la modelo.