Las imágenes de la hija de Felipe VI y Letizia son de diferentes días de octubre y ante la oleada de protestas estudiantiles que sacude Francia

Así es la residencia universitaria donde vive la infanta Sofía en París: desde 10.000 euros al año y los motivos de expulsión

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El mismo día que han salido a la luz las primeras imágenes de la princesa Leonor junto a sus compañeros de clase tras arrancar su vida universitaria, también se han revelado las primeras instantáneas de su hermana, la infanta Sofía, en París después de comenzar su segundo año de universidad en la capital francesa.

La revista '¡HOLA!' ha publicado este miércoles, 21 de octubre, las primeras capturas de la hija menor de los reyes Felipe y Letizia en las calles parisinas.

Las imágenes, tomadas en diferentes días de este mes de octubre y ante la oleada de protestas estudiantiles que sacude Francia, han manifestado cómo se está adaptando a su nueva ciudad. Además, muestran una faceta mucho más espontánea y cotidiana de la infanta.

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En una de las capturas, Sofía fue pillada saliendo de un supermercado para comprar algunos productos de uso diario. Entre ellos, una mascarilla para el pelo, que tal y como se observa en las fotos, se trataría de la Elvive Color Vive para pelo teñido.

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Cabe recordar que la joven de 19 años luce mechas 'balayage', una elección a la que se sumó el año pasado que resaltan un rubio más natural. Esta estampa refleja las tareas habituales de cualquier joven que vive fuera del hogar familiar.

Las instantáneas llaman la atención por su naturalidad. Con gafas de sol, vaqueros y deportivas, la infanta se mueve por la ciudad con un estilo desenfadado y cómodo, propio de su edad. Una imagen que permite asomarse a una rutina que hasta ahora había permanecido totalmente al margen de las cámaras desde que comenzó el curso en Francia.

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También ha sido fotografiada paseando con amigas, charlando con otros estudiantes durante los descansos entre clases y en solitario. En una de ellas aparece con pantalones de chandal y sudadera negra. Así, la comodidad parece ser una de sus prioridades para recorrer la capital francesa y acudir a clase.

De Lisboa a París

La estancia en París supone el segundo capítulo de la experiencia universitaria de la infanta. Después de completar el primer curso en Lisboa, la hija menor de Felipe VI y Letizia se trasladó a Francia para continuar sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, un programa internacional que se desarrolla en distintas ciudades europeas.

Las clases comenzaron el pasado 21 de septiembre, aunque hasta ahora no habían trascendido fotografías de Sofía en su nueva rutina por la capital francesa. Su llegada supone un nuevo cambio de entorno, con otro idioma y nuevas costumbres.

En París, asiste a clase en la Maison Internationale, dentro de la Cité Internationale Universitaire, un amplio complejo universitario situado en el distrito 14 de la capital francesa. Se trata de un campus que reúne residencias, bibliotecas, espacios de estudio, instalaciones deportivas y zonas comunes. También es ahí donde reside.

La infanta mantiene, además, el vínculo con los compañeros con los que inició la carrera en Portugal. Según explica la cabecera rosa, varios de ellos continúan compartiendo esta etapa con ella en París, lo que ha facilitado que se adapte mejor a su nueva vida.

El recorrido formativo está previsto en tres capitales europeas. Tras Lisboa y París, el tercer año se desarrollará en Berlín.