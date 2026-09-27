Ana María Aldón responde al inesperado ataque de la hermana de Ortega Cano

Fiesta 27 SEP 2026 - 18:37h.

La reacción y respuesta de Ana María Aldón al nuevo ataque de Mari Carmen Ortega Cano

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Ana María Aldón ha regresado a la televisión tras haberse alejado durante varios meses por cuestiones personales La expareja de José Ortega Cano aseguró en su vuelta a 'Fiesta', que llegó a aislarse de todo para centrarse en su familia y en los distintos baches que han pasado juntos. Ahora, su regreso no ha pasado desapercibido para los Ortega Cano. Mari Carmen, la hermana del torero, se ha pronunciado muy duramente contra ella.

Las duras palabras de Mari Carmen, hermana de Ortega Cano, contra Ana María Aldón

Dicen que el pasado siempre vuelve y el regreso de Ana María Aldón a 'Fiesta' ha reabierto viejas heridas. Mari Carmen, la hermana de José Ortega Cano, no puede aguantarse y carga contra ella en unas polémicas declaraciones: "Cada uno tiene que tener el hueco donde pueda. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Yo no sé si dormirá tranquila por las noches. En su día hizo mucho daño, ahora está tranquila", son parte de sus palabras contra la colaboradora del programa.

Ana María Aldón reacciona y responde al ataque de Mari Carmen Ortega Cano

Tras escuchar sus palabras, Ana María Aldón responde desde el plató de 'Fiesta': "Ante la preocupación de si duermo o no duermo, más allá de la menopausia, quiero dejarte tranquila y decirte que sí, que más o menos duermo bien. En cuanto a lo otro, me sorprende bastante la poca memoria. Estuve durante muchos momentos muy duros, muy críticos, mucho tiempo, en el que todo el mundo se iba de vacaciones y yo no me moví ni un solo día".

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"¿Hay muchas cosas mal? También. Yo no soy perfecta, ni yo ni nadie. ¿He podido hacer daño? Probablemente. ¿Pero y el que me han hecho a mí...? Nos olvidamos del que le han hecho a mí y a mi familia, que le pregunten a mi familia. Todo esto pasó y hay que tener en cuenta que yo tengo una relación muy buena y que venga alguien a desmentirme ahora. Estoy muy orgullosa. Tenemos un niño en común de trece años que es una maravilla, le estaré eternamente agradecida por ese hijo que él me dio y que yo le traje al mundo", añade Ana María.

"Nada más que por eso merece la pena seguir llevándolo como lo estamos llevando", remata la colaboradora. Su respuesta ha provocado un enfrentamiento con Paloma Barrientos, quien no duda en defender a la familia Ortega Cano. La periodista cree que ya se ha hablado mucho de este tema y que parece una guerra en demostrar quién sufre más en esta cruzada familiar. Su tenso enfrentamiento, en el video.