Fiesta 12 SEP 2026 - 19:39h.

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Hace unos meses, Ana María Aldón decidió alejarse de los medios de comunicación, de los focos y platós de televisión, para centrarse en su familia. En su momento, poco después de abandonar 'Fiesta', desveló a este mismo programa que su ausencia estaba justificada: padecía hipertensión y ansiedad. Ahora, en su regreso al programa presentado por Emma García, Ana María Aldón se sincera y da más detalles sobre su marcha televisiva.

Ana María Aldón aclara el motivo de su ausencia televisiva

Necesitaba tiempo para ella... pero también para los suyos. Ana María Aldón ha superado una mala racha personal y familiar y reconoce que lo ha pasado realmente mal. Ahora, el tiempo ha pasado, las aguas se han calmado y la expareja de José Ortega Cano vuelve con fuerza a su trabajo como colaboradora de 'Fiesta'. En su regreso al plató del programa, Ana María se ha sincerado con Emma García para darle detalles de su ausencia.

"Estoy nerviosa. Me siento bien, con ganas de retomar la vida porque... no es que dejara de vivir pero sí dejé lo que era relacionarme con todo el mundo... o sea, me aislé porque lo necesitaba", es parte de la explicación que da Ana María cuando la presentadora le pregunta cómo se encuentra. Ana María recuerda el momento en el que decidió marcharse porque necesitaba tiempo y espacio y, además, centrarse en su familia.

"Tenía que acompañar a mi familia porque llevamos como tres años con golpes muy duros y este año se fue mi cuñada, la mujer de mi hermano y también estuve acompañando en hospital... Han sido muchas cosas", añade Ana María. Ante esto, la colaboradora dice que no se puede quejar porque es entonces cuando llega la vida y te da un nuevo golpe y te pone un nuevo bache en el camino que hay que superar.

¿Suien en pie la boda de Ana María Aldón con Eladio?

A pesar de todo... ¡La boda de Ana María Aldón sigue en pie!: "Estamos muy contentos. Después de todo lo que yo he pasado, que eso también influye en la relación, es una prueba de amor, seguimos juntos, unidos, con mucho cariño y muy felices". Ana María derrocha amor cuando habla de Eladio, pero se niega a compartir con todos la fecha de su futura boda: "Tengo el día, pero prefiero no decirlo". Tras esto, la Aldón se ha reencontrado con sus compañeros: "No te cases. Vale una pasta y no hay necesidad", han sido las palabras de Suso al respecto.