De la chica gótica de Tim Burton a la madre más angustiada de Hawkins, Winona Ryder sigue siendo un icono de la cultura popular

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Hubo un tiempo en el que todos, chicos y chicas, estuvimos enamorados de Winona Ryder. Era la muchacha con la que soñábamos salir, la amiga que nos habría gustado tener y, para muchos, la persona que nos habría gustado ser. Mientras Hollywood fabricaba estrellas de sonrisa perfecta, ella era cool sin proponérselo, con aquella mezcla tan suya de melancolía y rebeldía misteriosa. Se convirtió en el rostro de la Generación X para después experimentar una caída implacable y un glorioso resurgimiento. Ahora que cumple 55 años celebramos en cinco momentos la vigencia de aquel mítico tatuaje que tradujo la década de los 90 en dos palabras: Winona Forever.

Tim Burton y el nacimiento de un icono gótico

El melancólico chico ostra del cine aún no era la celebridad que sería pocos años después cuando se empeñó en que una Winona de 15 años fuese Lydia Deetz en 'Bitelchús', la adolescente vestida de negro que prefería fotografiar fantasmas antes que integrarse en una familia convencional. Tim Burton encontró en su mirada oscura y su aire de criatura inadaptada la protagonista perfecta para su particular universo, por eso volvería a trabajar con ella dos años después en 'Eduardo Manostijeras', convirtiendo a la actriz en referencia estética para una generación de chicas que encontraron en el negro y la palidez una forma de expresión, no un disfraz.

Johnny Depp y el amor noventero que no duró para siempre

Si había una pareja capaz de resumir el romanticismo alternativo de los 90, era la formada por Winona Ryder y Johnny Depp. Se conocieron durante el rodaje de la mencionada 'Eduardo Manostijeras' y su relación se convirtió rápidamente en una de las historias sentimentales más observadas de Hollywood. Eran jóvenes, guapos a rabiar y perfectamente compatibles con la estética de camisetas vintage, botas gastadas, cazadoras de cuero y pelo despeinado que definía el espíritu grunge. Se comprometieron y él llegó a tatuarse en el brazo 'Winona Forever', pero la magia no duró para siempre, para consternación de toda una generación. La relación terminó en 1993 y el tatuaje acabó transformado en 'Wino Forever'.

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'Reality Bites' y el retrato de una generación

En 1994 'Reality Bites' convirtió oficialmente a Winona en la musa de la Generación X. Dirigida por Ben Stiller, la cinta seguía a un grupo de jóvenes que intentaba encontrar su lugar en el mundo después de la universidad, atrapados entre las expectativas de sus padres, la precariedad laboral, las relaciones complicadas y la sospecha de que la vida adulta no iba a ser tan emocionante como les habían prometido. Lelaina Pierce, el personaje de Winona, era tan inteligente, vulnerable, sarcástica y contradictoria como suponíamos que ella era misma. Es decir, parecía una persona tan real como nosotros.

Sin embargo, reducir su carrera a la chica angustiada de una comedia generacional sería injusto. En paralelo, Winona construía una filmografía extraordinaria con títulos como 'Drácula, de Bram Stoker' (1992), 'La edad de la inocencia' (1993), por la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de reparto, 'Mujercitas' (1994) o 'Inocencia interrumpida' (1999).

El arresto en Beverly Hills y el 'Free Winona'

En diciembre de 2001 la imagen de Winona sufrió un golpe del que tardaría años en recuperarse. La actriz fue detenida en unos grandes almacenes Saks Fifth Avenue de Beverly Hills por el robo de artículos de lujo y acusada de varios delitos. El caso acaparó titulares y convirtió a una de las estrellas más queridas de su generación en protagonista de un escándalo judicial que terminó con un veredicto de culpabilidad por hurto de gran cuantía y vandalismo. La sentencia incluyó libertad condicional, multas y 480 horas de servicios comunitarios, además de otras medidas.

En aquel contexto tan negativo surgió el lema 'Free Winona', una consigna que se extendió entre seguidores y círculos de la cultura alternativa, alimentada por la simpatía que todavía despertaba la actriz y por la percepción de que la prensa estaba disfrutando demasiado con su caída. Lo cierto es que el episodio supuso una ruptura profesional y personal. Sus apariciones en pantalla disminuyeron y durante años Hollywood no supo qué hacer con ella.

El regreso glorioso con 'Stranger Things'

Cuando muchos creíamos que Winona pertenecía definitivamente a los recuerdos de los 90, llegó 'Stranger Things'. La serie de Netflix, ambientada en los años 80, recuperaba buena parte de la imaginación cinematográfica de aquella década, pero su mayor acierto fue confiar en Ryder para interpretar a Joyce Byers, una madre que se negaba a aceptar la desaparición de su hijo y estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier autoridad. El enorme éxito hizo que una nueva generación descubriera a la actriz que obsesionó a sus padres décadas atrás, y a ella misma le permitió constatar que el paso tiempo no había borrado su capacidad para conectar con el público.