telecinco.es 07 NOV 2026 - 10:13h.

La mujer desaparecida había dejado su teléfono, su documentación y todas sus pertenencias en la casa

Ana Arias es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla en España y es hija del actor Enrique Simón

Compartir







La actriz Ana Arias denuncia la desaparición de su madre en Madrid mientras pasaba unos días con ella. Su progenitora, Diana, de 82 años, reside habitualmente en Argentina y había venido semanas en la casa de su hija, situada en el barrio de Malasaña de Madrid. La noticia se ha conocía este viernes a través del periodista Carlos Quílez.

Ana Arias, actriz muy conocida de la pequeña pantalla en España

Ana Arias, uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla en España, es hija del actor Enrique Simón, comenzó a formarse en interpretación desde muy pequeña hasta formalizar sus estudios en la RESAD de Madrid.

La actriz comenzó su carrera profesional como Paquita en 'Cuéntame', a la que han seguido sus papeles protagónicos en las series 'La que se avecina' y 'El Pueblo' o las películas 'La suite nupcial' y 'Friend Zone'.