Puri Ruiz 05 NOV 2026 - 07:15h.

Los dos hermanos, que guardan un gran parecido físico con su madre, comienzan a dirigir sus respectivas carreras profesionales hacia lo artístico, al igual que sus padres

El pasado sentimental de Aitana Sánchez-Gijón: casada durante 18 años, dos hijos y el "duelo" tras su divorcio

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Aitana Sánchez-Gijón está viviendo un momento dulce tanto en lo profesional como en lo personal. Como actriz, después de haber sido una de las protagonistas de ‘Amarga Navidad’, el último filme de Almodóvar, está girando por España con ‘Malquerida’, de Jacinto Benavente, una obra con la que ya se subió a las tablas cuando iniciaba su carrera dentro de la interpretación. En lo personal su relación con el también actor Maxi Iglesias sigue viento en popa. No se le conocía otra pareja desde Papin Lucadamo, el escultor al cual estuvo unida más de 20 años y con quien tuvo a Teo y a Bruna, de 25 y 22 años respectivamente. Con semejante herencia, los dos hijos de Aitana Sánchez-Gijón y Lucadamo llevan en el ADN la vena artística de sus padres: así enfilan los dos jóvenes sus carreras.

Teo: músico, fan de los Lego y actor en ‘La bola negra’

Hace poco más de un mes, cuando la acampada en la Puerta del Sol comenzaba a organizarse, Aitana se pasó por allí no solo a repartir comida para los manifestantes, sino también a saludar a su hijo, Teo, que había pernoctado junto al resto de personas que reclamaban el derecho a una vivienda digna. Entonces, la actriz envió a sus más de 400.000 seguidores de Instagram un vídeo animando a formar parte de este movimiento. El vídeo se viralizó y muchos fans de la actriz le pusieron rostro a Teo, el mayor de sus dos hijos.

Nacido en abril de 2001, Teo Lucadamo ya ha hecho (casi) de todo. En 2019 lanzó la línea de ropa Sublime Art Club, ropa casual que llevaba impresos mensajes artísticos y literarios. También ha hecho algún otro trabajo como modelo, pero es en la música donde más a fondo ha desarrollado su vena creativa, en concreto en el género urbano. En 2025 lanzó su álbum debut, ‘El dilema del rapero blanco’, y este 2026 ha sacado el EP ‘London Trip the Mixtape’ y, más recientemente, otros tres temas bajo el título de ‘OH TÍO’. Precisamente en ‘London Trip the Mixtape’ colabora con su pareja, la también cantante urbana Bella Kanela.

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Conocido también por su pasión por el mundo Lego, cuyas construcciones suele mostrar en sus perfiles sociales, quizá lo más conocido de Teo hasta el momento sido su participación en ‘La bola negra’. En la que ya es la película más internacional del cine español, Teo da vida a Frasquito, un soldado del bando sublevado, como Sebastián, el personaje de Guitarricadelafuente. Se considera su verdadero debut en la interpretación, después de haber participado en el corto ‘Dime’ y de hacer de extra en ‘Amarga Navidad’.

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Bruna, la hija menor de Aitana que quiere seguir sus pasos

Teo también es productor musical, y precisamente ha ejercido como tal en ‘Alas’, el single de su hermana Bruna, también dentro del género urbano. Pero, si bien es habitual verla versionando algunos temas ya conocidos en sus redes sociales, Bruna parece estar orientando su futuro profesional hacia la interpretación. Además de aparecer, como su hermano, de extra en ‘Amarga Navidad’, forma parte del elenco principal de ‘Pioneras: solo querían jugar’, la película de Marta Díaz de Lope Díaz que ya ha obtenido varios premios en los festivales de cine de Guadalajara y Málaga.

Se ha formado en la escuela de teatro Cuarta Pared e hizo un curso con Juan Carlos Corazza, el director de actores que ha instruido a grandes como Javier Bardem. Tal como contaba la revista ‘Vanity Fair’, en su círculo de amistades se encuentra Dora Postigo, hija de la desaparecida Bimba Bosé. En el amor, mantuvo una relación con la pódcaster María Barrier y ahora es frecuente verla en sus redes sociales junto a su actual novia, Belén Esquivel. Al igual que su hermano, Bruna ha mostrado su apoyo a la acampada de Sol, recientemente desmantelada.

Pero, además de sus vínculos artísticos más conectados con el mundo de su madre, tanto Bruna como Teo están también muy unidos a su padre; es frecuente, de hecho, ver tanto a la una como al otro apoyar las exposiciones y la obra del escultor.