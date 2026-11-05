La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registra el domicilio del exministro de Transportes en un nuevo operativo del caso Koldo

El juez del 'caso Koldo' pide al instructor del 'caso Leire Díez' las agendas de Cerdán para investigar sus ingresos

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ValenciaLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia en el marco de un nuevo operativo desplegado por orden del juez que investiga el caso Koldo, según informan a EFE fuentes próximas a la investigación. Además, también han detenido al exchófer de Pedro Sánchez en Córdoba, según informan medios de comunicación como 'ABC'.

El operativo policial se enmarca en una pieza separada abierta el martes por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno después de que la UCO entregase un nuevo informe policial.

Interrogan a la pareja de Ábalos

Durante el registro los agentes también están interrogando, en presencia de un abogado, a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos que se encontraba en la casa del exministro de Transportes, quien está en prisión cumpliendo la pena de 24 años impuesta por la parte del caso Koldo que fue juzgada en el Tribunal Supremo.

Esta nueva actuación de los agentes forma parte de la investigación que continúa en la Audiencia Nacional sobre el caso Koldo, que investiga desde contratos de mascarillas a concesiones de obra pública, y en la que están investigados tanto Ábalos como quien fuera su asesor, Koldo García, además del exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

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La trama

El instructor indaga en el marco del 'caso Koldo' en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

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La trama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel --Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro--, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

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Moreno también investiga en la causa presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.

Ábalos pide al Constitucional que anule su condena y alega que se le vulneraron ocho derechos fundamentales

Precisamente, el registro de la vivienda de Ábalos se produce el mismo día en el que el exministro de Transportes ha solicitado al Tribunal Constitucional que anule la sentencia por la que fue condenado a más de 24 años de prisión por el Tribunal Supremo, argumentando que, durante el procedimiento del 'caso mascarillas', se le vulneraron ocho derechos fundamentales, como el de revisión de la condena, a la defensa o a la igualdad de armas.

En el recurso de amparo, el abogado del exministro, Marino Turiel, recurre la sentencia del alto tribunal, además de otras dos resoluciones del Supremo: la del pasado mes de octubre que inadmitió su recurso de nulidad y la que desestimó las cuestiones previas, poco antes del juicio por el que acabaron condenados él, su exasesor Koldo García a 19 años de prisión y el empresario y conseguidor Víctor de Aldama a cuatro, que no entró en la cárcel por su colaboración con la justicia.

Cabe recordar que Ábalos y Koldo, que llevan en prisión --entonces provisional-- desde noviembre de 2025, fueron condenados por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que Aldama lo fue por organización criminal y cohecho. Turiel justifica que este caso tiene "especial trascendencia constitucional".

Así, el abogado pide, entre otros asuntos, que se declare la nulidad de esa sentencia, "retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a la audiencia preliminar" o, subsidiariamente, que "se declare la nulidad de la sentencia para que se dicte otra respetuosa con el derecho a la presunción de inocencia y con el principio de proporcionalidad de la pena".