La carta de la hermana de Jesús de Miguel al futbolista semanas antes de su muerte

Marta, la hermana pequeña de Jesús de Miguel, felicitó al futbolista el día de su cumpleaños: "Orgullosa de todo lo que consigues"

El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel desvela que el jugador murió por un "traumatismo torácico accidental"

Compartir







TenerifeEl pasado martes 3 de noviembre, el futbolista Jesús de Miguel fallecía en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife tras sufrir un brutal accidente en el partido que disputaba en el estadio del CD Tenerife contra el Andorra.

Desde que se conociese la muerte del deportista, las redes sociales se han llenado de fotografías, vídeos y homenajes en los que se recapitula la trayectoria de Jesús de Miguel durante sus 30 años en el mundo del fútbol. Su familia, su entorno más cercano y sus compañeros del CD Tenerife celebrarán el funeral de Jesús de Miguel este mismo jueves 5 de noviembre, dos días después de su fallecimiento, en la localidad toledana de Navahermosa.

PUEDE INTERESARTE Jorge Valdano, Luis Enrique y otras figuras del fútbol se pronuncian sobre Jesús Owono

Las palabras de su hermana pequeña

Su mujer, su bebé, sus padres y su hermana se encuentran completamente rotos tras la muerte de Jesús de Miguel y es que el futbolista estaba especialmente unido a su familia.

Claro ejemplo de ello eran las palabras que le dedicaba su hermana pequeña Marta al deportista el día de su cumpleaños. Unas palabras y una carta que compartía con todos sus seguidores la hermana del futbolista y que hoy tienen mucho más significado.

PUEDE INTERESARTE El inesperado y emotivo homenaje de Nico Paz a Jesús de Miguel

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Felices 30 a la persona con el corazón más puro y más lleno de bondad que conozco, no he podido tener más suerte de tenerte como hermano mayor. Orgullosa de todo lo que consigues día a día, eres el claro ejemplo de disciplina y constancia, porque sí, lo sueños se cumplen. Te quiero con todo mi corazón", escribía Marta, la hermana pequeña de Jesús de Miguel, junto a unas fotografías que acompañaban a esta felicitación y que recogían momentos cotidianos de estos dos hermanos.

La muerte de Jesús de Miguel

El grave incidente ocurrió el pasado lunes en los minutos finales de del Tenerife-Andorra en la jornada 13 de Segunda División, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono, expulsado con roja directa. Eso le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De Miguel logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó de su ingreso de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado empeoró neurológicamente, antes de confirmarse de forma oficial la muerte del jugador el pasado martes a las 08.00 horas.

Felipe Miñambres, presidente del CD tenerife, ya avanzó este martes la petición de aplazamiento del duelo ante el Granada. "Hemos hablado con LaLiga, el Granada ha mostrado todo su apoyo y también hablaremos con la Federación para pedir también el del Badajoz e iniciar ya después el día del Ceuta. Necesitamos ese tiempo para tratar de lo mínimo que podamos recuperarnos", explicó, por lo que volverían a competir el próximo 15 de noviembre (14.00) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Entre ambos compromisos, los tinerfeños debían jugar su eliminatoria copera ante el Badajoz, pero este mismo miércoles el Juez Único de Competiciones No Profesionales decretó suspender ese partido tras atender "las especiales circunstancias" que rodeaban su posible disputa, habiéndose movido previamente de fecha a raíz de la tragedia en Urda.

La investigación de la muerte de Jesús de Miguel

Ahora, la Policía Nacional investiga la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial. Según ha informado 'El Periódico' tras consultar a fuentes cercanas a la investigación, "las primeras pesquisas se centran en recabar información sobre la actuación que tuvo cada uno de los responsables médicos y sanitarios que saltaron al campo de juego tras la caída fulminante del delantero blanquiazul, lo que incluye tanto a los servicios médicos del CD Tenerife como los efectivos que formaban parte del dispositivo preventivo desplegado por Cruz Roja, así como la atención que recibió el paciente durante el traslado en ambulancia al hospital donde quedó ingresado".

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso. Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

Tras la muerte de Jesús de Miguel y la apertura de la investigación de su fallecimiento por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional, son muchos los expertos que han observado y han denunciado las supuestas negligencias que se podrían haber cometido en el traslado del jugador hasta el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.