Muere un hombre aplastado en un túnel de lavado en Betxí, en Castellón

El conductor ha querido acceder al vehículo con la maquinaria en marcha y habría sufrido un aplastamiento.

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Un hombre ha fallecido este viernes aplastado por un túnel de lavado en Betxí, cuando lavaba su vehículo.

El incidente, según ha informado Mediterráneo, ha ocurrido cuando, en una estación de servicio de la localidad, el usuario estaba limpiando su coche.

Al parecer, según este mismo rotativo, el conductor ha querido acceder al vehículo con la maquinaria en marcha y habría sufrido un aplastamiento. El cadáver se encontraba atrapado entre la estructura del túnel de lavado y el vehículo.

Hasta la zona se han movilizado patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, pero fuentes sanitarias han informado de que no se han llegado a movilizar ambulancias al confirmarse el fallecimiento de la persona. La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del varón, que todo indica que se ha debido a un fatal accidente.