La influencer se puso a llorar al conocer que el capitán del barco rechazó subirlos porque el cayuco no estaba a la deriva

Canarias pide "ayuda" para el acogimiento y traslado a la península de los menores migrantes: llega un cayuco a El Hierro con 67 personas

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La youtuber polaca llamada Laura Maria Plichta, que iba a bordo de un catamarán que había salido de Tenerife, grabó el momento en el que encontraron un cayuco con 100 migrantes en alta mar. La influencer, conocida como Blondynka na autostopie ("La rubia haciendo autostop"', se puso a llorar al conocer que el capitán del barco rechazó subirlos porque el cayuco no estaba a la deriva e iba rumbo a Canarias.

El capitán aseguró que podía poner en peligro el catamarán debido a la gran cantidad de personas que había en la embarcación. Se desconoce si el capitán del barco avisó por radio su posición a Salvamento Marítimo como obliga el derecho internacional en estos casos.

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Laura Maria Plichta es una creadora de contenido, viajera y escritora polaca famosa por recorrer el mundo con medios de bajo presupuesto. La creadora de contenido grabó el momento y se viralizó en redes sociales. Este momento generó un gran debate y críticas en internet.

La crisis migratoria en Canarias

Canarias vive un momento crítico por la crisis migratoria. El Ministerio de Interior ha informado de que más de 11.000 personas han entrado por la vía marítima a El Hierro en la primera quincena de noviembre, un repunte que elevó hasta 24.364 las entradas por vía marítima en el archipiélago desde el inicio del año.

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Así se puede comprobar en el último informe quincenal sobre inmigración irregular elaborado por el Ministerio del Interior, que sitúa en 24.364 las llegadas por vía marítima a Canarias entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, frente a las 14.690 registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 65,9%.