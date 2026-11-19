Europa Press 19 NOV 2026 - 10:01h.

La abogada del presentador, que ha sido denunciado por acoso sexual por parte de una trabajadora, ha emitido un comunicado

El comunicado de Canal Sur tras suspender a Manolo Sarriá por supuesto acoso sexual: "Se activó el protocolo de prevención"

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El presentador de televisión Manolo Sarriá, que ha sido apartado del programa de Canal Sur TV 'Atrápame si puedes' tras una denuncia de presunto acoso sexual interpuesta por una trabajadora, ha negado los hechos y ha expresado que es el "primer interesado en que se investigue a fondo", según informa la agencia Europa Press.

Así se recoge en un comunicado remitido por su representación letrada, donde se señala que se trata de una "acusación grave y, precisamente por eso, es el primer interesado en que se investigue a fondo", al tiempo que se expresa que la persona que "ha formulado la denuncia merece respeto, igual que su derecho a que lo denunciado se aclare".

Manolo Sarriá no tiene intención de discutir "su relato en los medios de comunicación ni hará nada que pueda contribuir a que se conozca la identidad" de la denunciante, según el comunicado.

El presentador no hará declaraciones públicas

El procedimiento interno abierto por la productora conforme a su protocolo de prevención del acoso "está pendiente de resolución" y Manolo Sarriá ofreció su "colaboración desde el primer día y la mantendrá hasta el final, también ante cualquier autoridad que llegue a intervenir", según ha indicado su representación letrada. Ésta confía en que la investigación "se lleve a cabo con imparcialidad y con las garantías que la ley reconoce a todas las partes".

Asimismo, el presentador respeta "las decisiones organizativas adoptadas por la cadena y por la productora", unas medidas que "se han tomado antes de que exista resolución alguna y no prejuzgan el resultado de la investigación".

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Mientras el procedimiento siga abierto, Manolo Sarriá no hará "declaraciones públicas sobre el contenido de la denuncia" y cualquier comunicación se hará exclusivamente a través de su despacho de abogados, según la nota.Asimismo, se ha pedido a los medios de comunicación y a la opinión pública que "respeten la presunción de inocencia" del presentados, y "la intimidad de las personas afectadas, incluida su familia".